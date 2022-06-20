بدون سمنة ولا زبدة اصنعي أصابع التمر بالسمسم بقوام هش وطعم حكاية أحلى من الجاهزة

أصابع التمر بالسمسم ، من الحلويات الجميلة التي تمتلك العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم والعظام، وطريقة تحضيرها سهلة وبسيطة وتستطيع جميع الأمهات القيام بعملها في البيت بدل من شرائها لكي تضمن السلامة للأسرة، وهى من المخبوزات الناعمة التي تمتلك قوام هش وخفيف يجعل الكثير من الناس يفضلون تناولها بجانب كوب من الشاي الساخن، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل أصابع التمر بالسمسم بقوام هش وطعم حكاية أحلى من الجاهزة بخطوات سهلة بالمنزل.

مكونات عمل أصابع التمر بالسمسم

تتكون من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

نصف كوب من السكر.

كوب من الزيت.

2 حبة من البيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

2 كوب وربع من الدقيق.

نصف كوب من الحليب البودرة.

نصف كوب من النشا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ذرة صغيرة من الملح.

ربع كوب من الزيت.

نصف كيلو من العجوة الجاهزة.

ملعقة صغيرة من القرفة.

كوب من السمسم المخصص للحلويات.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير أصابع التمر بالسمسم بقوام هش وطعم حكاية أحلى من الجاهزة بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به الزيت، والسكر، والفانيليا، والبيض ونخفق باستمرار حتى نحصل على خليط ثقيل مثل الكريمة. نقوم بإحضار بولة كبيرة ونضع بها الدقيق، والحليب البودرة، والنشا، والملح، والبيكنج بودر ونقلبهم مع بعض جيداً. ثم نقوم بإضافة الخليط السابق على الدقيق ونقلب برفق حتى يختفي الدقيق تماماً، ثم نقوم بعجن الخليط بواسطة اليد حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة. نغطي العجين ونتركه لمدة عشر دقائق حتى يرتاح، ثم نقوم بإحضار طبق كبير ونضع به العجوة والقرفة، وربع كوب الزيت ونعجن جيداً حتى تصبح العجوة ناعمة وطرية. ثم نقوم بفرد العجين على شكل دائرة سميكة الحجم، ونضع عليها العجوة ونفردها على حجم العجين. نقوم بلف طرف العجين على شكل رول طويل الحجم، ثم نقوم بتقطيع الرول إلي أصابع متوسطة الحجم. ثم نحضر صينية كبيرة ونضع بها السمسم، ثم نضيف ثلاث ملاعق كبيرة من الماء ونقلب السمسم جيداً. بعد ذلك نقوم بوضع أصابع التمر بالسمسم ونقلب برفق حتى يلتصق السمسم بها جيداً. نحضر صينية كبيرة وندهنها بقليل من الزيت ونرص عليها الأصابع. ثم نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تسخن جيداً. نضع الصينية داخل الفرن ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي الجميل. ثم نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً ونقدمها بألف صحة وهنا.

نصائح عند عمل أصابع التمر بالسمسم

توجد نصائح بسيطة يجب التعرف عليها وهى كالتالي:-