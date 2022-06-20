نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصنعي بنفسك غريبة النشا الهشة بطعم حكاية وتعرفي على سر نجاحها وقوامها دائب في المقال التالي
غريبة النشا الهشة ، من أجمل الحلويات الناعمة التي تقدم في الأفراح والأعياد وخاصة في عيد الأضحى المبارك، فهي تتميز بقوامها الناعم ورائحتها الجميلة التي تجذب الناس إليها، وهى من الحلويات التي تمتلك قوام دائب ولذيذ، وكثير من الناس يفضلون صنعها في المنزل بكل سهولة بدل من شرائها من الخارج بأسعار غالية الثمن، وهى تقدم بجانب المشروبات الساخنة والباردة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل غريبة النشا الهشة بطعم حكاية وسر نجاحها بالمنزل بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.
مكونات عمل غريبة النشا الهشة
تتكون من عدة مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- كوب من النشا.
- كوب وربع من الدقيق.
- مقدار كوب من السكر الناعم.
- كوب وربع من الزبدة.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- بياض بيضة واحدة.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير غريبة النشا الهشة بطعم حكاية أحلى من الجاهزة بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يلي:-
- نحضر المضرب الكهربائي ونضع به بياض البيض، والسكر، والفانيليا، والزبدة ونخفق جيداً حتى نحصل على قوام كريمي.
- ثم نقوم بإضافة الدقيق، والبيكنج بودر، والنشا ونخفق برفق حتى تمتزج المكونات ويختفي الدقيق تماماً.
- نحضر صينية كبيرة الحجم ونضع عليها ورقة الزبدة، ثم نقوم بتشكيل العجين إلي كرات صغيرة الحجم ونضعها على الصينية.
- ثم نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تسخن جيداً، ثم نضع الصينية داخل الفرن ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي الجميل.
- نخرجها من الفرن ونضعها على طبق التقديم ونزينها بالمكسرات ونقدمها بألف صحة وهنا.
نصائح عند عمل غريبة النشا الهشة
توجد بعض النصائح البسيطة يجب التعرف عليها حتى نحصل على مخبوزات ناجحة وهى كالتالي:-
- يفضل أن تكون الزبدة لينة بدرجة حرارة الغرفة.
- كما يفضل تسخين الفرن جيداً قبل وضع الصينية داخلها.
- عدم الإفراط في العجن حتى يصبح العجين قاسي أثناء التشكيل.
- كما يفضل عدم وضع كمية كبيرة من البيكنج بودر لا يتضاعف حجمها أكبر من اللازم.
- يجب أن تكون جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة.
- مراقبة الغريبة جيداً أثناء الخبز حتى لا تحترق.
- كما يفضل أن تكون جميع المقادير مظبوطة حتى نحصل على غريبة هشة وجميلة.
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