نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم القهوة والنشا أقوى كريم طبيعيي يزيل تجاعيد البشرة ويعطيها البياض الناصع في دقائق في المقال التالي
كريم القهوة والنشا من أقوى الكريمات المرطبة للبشرة، فهو يعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد ويعطيها مظهر جمالي رائع، ويجعل البشرة تظهر بشكل مبهر وجميل، كما يجعل البشرة ناعمة وجميلة وخالية من الحبوب والبثور، كما يعمل على اختراق المسام الواسعة التي تسبب تراكم الدهون داخلها، مما يجعل البشرة أكثر نعومة وترطيب ويجعلها تبدو أصغر سنًا، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم القهوة والنشا لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بشكل رائع بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.
مكونات عمل كريم القهوة والنشا العجيب
يحتوي الكريم على عدة مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-
- ملعقة كبيرة من القهوة.
- مقدار ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- كوب من الماء.
- ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم القهوة والنشا الرائع في تبييض البشرة وإزالة التجاعيد بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يأتي:-
- نحضر وعاء ونضع به الماء، والنشا، والقهوة، ثم نقلبهم مع بعض حتى يذوب الخليط تمامًا.
- نضع الوعاء على نار هادئة، ثم نقلب حتى يصبح الخليط ثقيل القوام.
- نرفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد تمامًا، ثم نضيف باقي الزيوت الطبيعية ونقلب حتى يصبح الخليط مثل الكريم.
- نقوم بتوزيع الكريم على الوجه بالتساوي، ثم ندلك برفق لمدة خمس دقائق حتى يتشرب الوجه الكريم تمامًا.
- نترك الكريم على الوجه لمدة 25 دقيقة، بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء البارد وسوف نلاحظ الفرق من أول استعمال.
- يفضل وضع الكريم على الوجه كل يوم حتى نحصل على أروع النتائج.
فوائد كريم القهوة والنشا للبشرة
سوف نتعرف معكم اليوم على العديد من الفوائد الرائعة التي يحتوي عليها الكريم وهى كما يلي:-
- يمنح البشرة المرونة ويشد التجاعيد بشكل رائع.
- يساعد على تبييض البشرة ويزيل التصبغات الجلدية.
- يزيد من نعومة ولمعان البشرة ويحميها من التشققات.
- يقلل من ظهور البثور السوداء وحب الشباب ويجعل البشرة فاتحة اللون.
- يحمي البشرة من عوامل الطبيعية الضارة التي تسبب الاسمرار والبقع الداكنة.
- يساعد على توحيد لون البشرة ويعيد لونها الطبيعي مرة أخرى.
- يساهم في غلق المسام الواسعة التي تسبب تراكم الدهون داخلها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريم القهوة والنشا أقوى كريم طبيعيي يزيل تجاعيد البشرة ويعطيها البياض الناصع في دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.