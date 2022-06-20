كريم القهوة والنشا أقوى كريم طبيعيي يزيل تجاعيد البشرة ويعطيها البياض الناصع في دقائق

كريم القهوة والنشا من أقوى الكريمات المرطبة للبشرة، فهو يعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد ويعطيها مظهر جمالي رائع، ويجعل البشرة تظهر بشكل مبهر وجميل، كما يجعل البشرة ناعمة وجميلة وخالية من الحبوب والبثور، كما يعمل على اختراق المسام الواسعة التي تسبب تراكم الدهون داخلها، مما يجعل البشرة أكثر نعومة وترطيب ويجعلها تبدو أصغر سنًا، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم القهوة والنشا لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بشكل رائع بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات عمل كريم القهوة والنشا العجيب

يحتوي الكريم على عدة مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من القهوة.

مقدار ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من النشا.

كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم القهوة والنشا الرائع في تبييض البشرة وإزالة التجاعيد بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يأتي:-

نحضر وعاء ونضع به الماء، والنشا، والقهوة، ثم نقلبهم مع بعض حتى يذوب الخليط تمامًا. نضع الوعاء على نار هادئة، ثم نقلب حتى يصبح الخليط ثقيل القوام. نرفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد تمامًا، ثم نضيف باقي الزيوت الطبيعية ونقلب حتى يصبح الخليط مثل الكريم. نقوم بتوزيع الكريم على الوجه بالتساوي، ثم ندلك برفق لمدة خمس دقائق حتى يتشرب الوجه الكريم تمامًا. نترك الكريم على الوجه لمدة 25 دقيقة، بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء البارد وسوف نلاحظ الفرق من أول استعمال. يفضل وضع الكريم على الوجه كل يوم حتى نحصل على أروع النتائج.

فوائد كريم القهوة والنشا للبشرة

سوف نتعرف معكم اليوم على العديد من الفوائد الرائعة التي يحتوي عليها الكريم وهى كما يلي:-