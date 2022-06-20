لو عندك زيت زيتون أصلي مشاكل شعرك اتحلت طريقة عمل وصفة تنعيم الشعر وتكثيفه بالزيوت الطبيعية

الشعر الطويل والناعم هو زينة المرأة وعلامة من علامات جمال المرأة لهذا حلم الكثير من النساء هو الشعر الطويل الناعم مثل الحرير، وتعتبر الوصفات الطبيعية بالمكونات الطبيعية الحل المثالي والنهائي للوصول إلى هذا الشعر إذ أن الشعر الطويل الناعم يمكن لبعض المواد الطبيعية بما تحتويه من مغذيات ضرورية لنمو الشعر أن تحسن من حالة الشعر حتى يصبح أكثر نعومة وكثافة لكي يصبح مظهر المرأة أكثر جاذبية وتزيد ثقة المرأة بنفسها، وأفضل تلك الوصفات الطبيعية للعناية بالشعر وتطويله وتكثيفه هي وصفة زيت الزيتون للشعر.

زيت الزيتون لزيادة نمو الشعر

في هذه الوصفة نعتمد على عدة زيوت طبيعية مختلفة غنية بمغذيات هامة للشعر تنشط الدورة الدموية بفروة الشعر حتى ينمو الشعر من جديد ويزداد طوله وكثافته:

نمزج مقدار ملعقة حجمها كبير زيت جوجوبا مع زيت زيتون وأخرى خروع. تخلط الزيوت جيدًا ويمكن تأكيد الخلط بتدفئتها على النار لكي تصبح سهلة فيما بعد للاستخدام. نضع الزيوت على الشعر لعمل حمام زيت مثالي ويغطى الشعر بعد ذلك. يفضل ترك الزيوت على الشعر لأطول فترة ومن ثم غسله بماء وشامبو.

زيت الزيتون لتكثيف الشعر

الطريقة السابقة تحسن من حالة الشعر وتجعله ناعمًا ولامعًا وتحفز عملية النمو، أما هنا فنحن نسعى إلى زيادة كثافة الشعر فبدلًا من شكله وحجمه البسيط سوف نقوم بتغييره كليًا من حيث زيادة كثافته كما يلي: