أسهل طريقة تحضير الكبدة الاسكندراني في البيت على أصولها مثل الجاهز

الكبدة الاسكندراني هي أحد أفضل وألذ الأطباق والذي يمكن إعداده بعدة طرق ومتوفر على نطاق واسع في المطاعم وهي المفضلة لدى الجميع، ويمكنك تناولها مع العيش البلدى الساخن وسلطة الطحينة والبطاطس المقلية أو يمكنك تناولها مع المكرونة وتجهيزها سواء في الفطور أو الغداء أو العشاء وهي وجبة سريعة وبسيطة للتحضير، ومن الأطعمة اللذيذة التي تأتي بأشكال عديدة ومختلفة كبد الإسكندري والكثير من الناس يأكلون فطائر في السندويشات مع مجموعة متنوعة من المقبلات الأخرى، كما أن لها قيمة غذائية عالية لأنها لذيذة المذاق ومصدر جيد للبروتين والحديد للجسم، واليكم في خلال السطور القادمة طريقة تحضير الكبدة الاسكندراني بكل سهولة ويسر في البيت على أصولها

أسهل طريقة تحضير الكبدة الاسكندراني في البيت على أصولها

اليكم طريقة تحضير الكبدة الاسكندراني بكل سهولة ويسر وباسرار المطاعم على أصولها وهي كتالى:

المقادير

كيلو كبدة طازج مقطعة شرائح

ملعقتين من السمنة البلدى

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ملعقة صغيرة من الكمون

واحدة من الفلفل الأخضر أو الأحمر الحار

عصير ليمونة واحدة

2 قرن من الفلفل الرومي

طريقة تحضير الكبدة الأسكندراني

أولاً نقوم بتحضير مقلاة كبيرة الحجم أو وعاء لكمية الكبدة التي يتم طهيها، ثم نضع ملعقتين السمنة البلدى على النار حتي تسخن بعد ذلك نضع الثوم المفروم مع التقليب المستمر حتي يتحول إلى اللون الذهبي ثم نضع الفلفل الرومي الحلو المقطع مكعبات مع التقليب، ونضيف الكبدة مع الاستمرار في التقليب بعد ذلك نضيف البهارات الملح والكمون والفلفل الأخضر المقطع شرائح والليمون ونقوم بالتقليب حتي يتم نضج الكبدة تماماً بعد ذلك نقوم برفع الكبدة الاسكندراني من النار وتكون جاهزة في طبق التقديم ساخنة وبالصحة والراحة.

فوائد تناول الكبدة الأسكندراني