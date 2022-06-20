اقوي كريم لتبيض اليدين والجسم من أول استعمال احصلي علي يدين في غاية النعومة بدون جفاف أو تجاعيد أو تشققات

اقوي كريم لتبيض اليدين والجسم من أول استعمال، ، نتيجة تنظيف الأواني والأطباق تتعرض اليدين إلى الجفاف وتكوين مناطق داكنة، كما أن ارتداء الأحذية لفترة طويلة بسبب غمقان في القدمين، لذلك ترغب جميع الفتيات في تبيض اليدين والرجلين وجعل لون بشرتهم تشبه الجسم، كما إنهم من أكثر الأماكن الجسدية التى تتعرض لأشعة الشمس والعوامل الخارجية، وتنزعج الفتيات من شكلهم الداكن والغير مميز، ويستخدمن الكريمات لتفتيح لون بشرتهم، ولكن الكريمات مكلفة كما تضر البشرة، لذلك يبحثن عن وصفات طبيعية بسيطة تساعد على تفتيح وتبييض لون بشرة اليدين والقدمين وتوحيد لونهم، لذا سوف نوضح لكم الوصفات الطبيعية تبيض اليدين والرجلين.

اقوي كريم لتبيض اليدين والجسم من أول استعمال

يعتبر اليدين والرجلين من الأماكن المكشوفة، لذا تحرص جميع الفتيات على تنظيفهم بشكل مستمر، ومنع تواجد أي أتربة عليهم، كما ينزعجن عند ملاحظة أي أماكن داكنة عليهم، لذلك يفضلن استخدام الوصفات الطبيعية التي تساعد على تفتيح لونهم، حتى تصبح درجة لون بشرة اليدين والرجلين نفس درجة لون بشرة الجسم، ويمكن تفتيح لونهم من خلال توفير المكونات التالية.

المكونات

ملعقتين من عصير الليمون.

2 ملعقة من النشا.

عصير خيار 2 ملعقة.

طريقة تحضير اقوي كريم لتبيض اليدين والجسم

استخدام الوصفات الطبيعية في علاج مشاكل بشرة الجسم المختلفة يعد الخيار الأمثل والأوفر للجميع، حيث يساعد عصير الليمون على تفتيح لون بشرة اليدين والرجلين، كما يساعد النشا على زيادة جمالهم وشد البشرة وزيادة لمعانها ونضارتها، وعصير الخيار يرطب البشرة ويقلل من الالتهابات، ويمكن استخدام الوصفة من خلال إتباع الآتي.

نضع عصير الليمون وعصير الخيار والنشا في وعاء ونقلب جميع المكونات حتى تصبح عجينة متماسكة.

ننظف بشرة اليدين والرجلين بالماء و نجففها.

نوزع الخليط على البشرة مع التدليك ببطء.

نترك الخليط على البشرة لمدة ثلث ساعة.

نغسل بشرة اليدين والرجلين بالماء.

نكرر وصفة الخيار والنشا مرتين في الأسبوع.

فوائد الخيار والنشا لبشرة اليدين والرجلين