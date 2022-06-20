معجزة كريم الكركم والنشا سيجعلك كأنك شابة مهما كان عمرك فوق ال40 بشرة بيضاء بدون هالات سودة وتجاعيد

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معجزة كريم الكركم والنشا سيجعلك كأنك شابة،، لا يمكن تفتيح لون البشرة الداكنة بالماسكات العادية أو الكريمات الصناعية الضارة، حيث تحتاج البشرة إلى ماسكات طبيعية قوية تساعد على سرعة تفتيح لون البشرة من خلال إزالة الجلد الميت المتراكم عليها، حيث أن كثرة استخدام مستحضرات التجميل على الوجه تسبب قفل مسامات البشرة وتكوين أماكن داكنة وظهور حب الشباب، كما أن استخدام الأدوات التقليدية في إزالة شعر الجسم تسبب غمقان البشرة، والتعرض لأشعة الشمس والأتربة تجعل البشرة داكنة وغير جذابة، وتعد كل هذه العوامل تؤثر على جمال ولمعان البشرة، لذلك تحتاج الفتيات إلى ماسك سحري يعالج هذه المشاكل، ويعتبر الكركم والنشا من أفضل المكونات السريعة في تفتيح لون البشرة.
كريم الكركم والنشا لتبيض البشرة
نلاحظ أن النشا يدخل في كثير من الوصفات الممتازة للبشرة والشعر، حيث يحسن من بشرة الجسم ويعزز من نمو خلايا جديدة ويقضى على خلايا الجلد الميت، ويشد البشرة ويزيد من نعومتها، كما يساهم الكركم على تفتيح لون البشرة وإخفاء أي تصبغات أو عيوب، وتتمثل مكونات وصفة الكركم والنشا في الآتي.
المكونات
- 2 ملعقة من النشا.
- ملعقتين من الكركم صغيرة.
- ملعقة من عصير الليمون.
- صودا الخبز ملعقتين.
- 1 ملعقة من ماء الورد.
طريقة تحضير كريم الكركم والنشا لتبيض البشرة
تعطي وصفة الكركم والنشا نتائج سريعة المفعول للبشرة، حيث تساعد على تفتيح لون بشرة الوجه والكوعين والقدمين واليدين وجميع الأماكن الحساسة والجسم بالكامل، كما يساعد عصير الليمون على التخلص من الجلد الميت، لذا يمكن استخدام الوصفة السحرية من خلال إتباع الخطوات التالية.
- نحضر وعاء ونضع فيه النشا والكركم وصودا الخبز.
- بعدها نضيف عصير الليمون وماء الورد ونقلب حتى يصبح القوام عجين مناسب.
- نغسل بشرة الجسم أو المكان المراد تفتيح لونه.
- نضع خليط الكركم والنشا على البشرة مع التدليك بشكل دائري.
- نترك الخليط على البشرة لمدة نصف ساعة.
- بعد مرور الوقت المحدد يتم غسل البشرة بالماء الفاتر وتجفيفها.
- يفضل تكرار ماسك الكركم والنشا لتبيض البشرة مرتين في الأسبوع.
- يساعد النشا والكركم على تفتيح لون البشرة وزيادة نضارتها وجمالها.
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