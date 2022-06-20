بدون صبغات.. بملعقة قرنفل تخلصي من الشعر الأبيض وشيب الشعر المبكر نهائيا حتي لو شعرك كلو ابيض 

القضاء على الشعر الأبيض بالقرنفل، يسبب الشعر الأبيض حكة في الشعر، حيث يعاني كبار السن وكذلك الشباب الذين يمتلكون شعر أبيض في فروة الرأس من التهابات جلد الرأس نتيجة الحكة المستمرة، لذلك يحاول الجميع صبغ الشعر للتخلص من الشعر الأبيض الذي يغير من جمال وشكل الوجه، كما يسبب التهابات في فروة الرأس، وتتعدد ألوان الصبغات التي يقوم أصحاب الشعر الأبيض بصبغ شعرهم بها، ولكن الصبغات الكيميائية ضارة على الشعر، وتسبب تلفه وضعفه وتساقطه، لذلك يفضل الكثير البحث عن صبغات طبيعية للشعر تغذي بصيلة الشعر وتزيد من كثافته وتلون الشعر وتزيد من جماله، لذا سوف نوضح لكم طريقة القضاء على الشعر الأبيض بالقرنفل.

وصفة القرنفل لإزالة الشعر الأبيض نهائيا

يستخدم القرنفل في تتبيل بعض الأطعمة واللحوم، وكذلك يتم تناوله كمشروب ساخن فهو من المشروبات التي تساعد على علاج مشاكل الجهاز الهضمي والقولون، كما يحسن من الجهاز المناعي، فهو مفيد وصحي للجسم، كما يستخدم في تلوين الشعر وإخفاء شيب الشعر المزعج الذي يعاني منه الكثير، وتتمثل مكونات وصفة القرنفل للقضاء على شيب الشعر في الآتي.

المكونات

ثلاث ملاعق من زيت القرنفل كبيرة.

ربع كوب من زيت السمسم.

ربع كوب من زيت الخردل.

نصف كوب من كريم مرطب للشعر.

طريقة تحضير وصفة القرنفل لإزالة الشعر الأبيض

يحتوي القرنفل على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن الهامة التي تساعد على تغذية بصيلات الشعر، ويمكن استخدامه في تلوين الشعر والقضاء على الشعر الأبيض من خلال إتباع ما يلي.