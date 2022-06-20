بأسرار التجار.. تخزين ورق العنب من السنة للسنة بدون تغيير في اللون أو الطعم هيفضل فريش

أسرار تخزين ورق العنب من السنه للسنه بدون تغيير في اللون أو الطعم توجد الكثير من النساء لا يعرفون الطريقة الصحيحة لتخزين ورق العنب في الفريزر، لأنه يعتبر من أكثر أنواع المحشي التي يفضلها الكثير منا، مع العلم أنه ليس متوفرا في جميع فصول السنة، يأتي علينا يوم ونريد تناول محشي ورق العنب ونبحث عنه في جميع الأسواق ولا نجده، ولكن بعد الآن يمكنك تخزين ورق العنب من السنة إلى السنة دون تغير في الطعم أو الرائحة إطلاقا، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا، لمعرفة الخطوات.

طريقة تخزين ورق العنب بدون تغير في الطعم أو الرائحة

على الرغم من طعمه الحادق إلا أنه يوجد عليه إقبال كثير من قبل الأشخاص، ولكن للأسف الشديد تقوم النساء بتخزينه بالطريقة الخاطئة مما يجعل له رائحة غير محبوبه، ولكن لا تفكري كثير في أمر تخزين ورق العنب، نحن الآن نقدم لكم خطوات تخزين ورق العنب:

يجب عند شراء ورق العنب أن يكون طري وطازج ويفضل أن يكون بناتي النوع.

يجب وضع إناء على النار به كمية مناسبة من الماء.

نتركه حتى تمام الغليان.

يتم وضع عصير نصف ليمونة في الماء.

يجب وضع ورق العنب في الماء، حتى يتغير لونه.

يتم تصفية ورق العنب من الماء.

يجب تركه يبرد.

يجب تركه يبرد. يتم قطع عنق ورق العنب.

يتم رص ورق العنب في طبق فويل، ورقة فوق ورق.

في النهاية يجب وضع ورق استرتش على الطبق، ويجب لفه أكثر من مرة.

يجب وضع الطبق في الفريزر.

يجب أن تكون الكمية الموجودة في الطبق هي التي تحتاجينها في الوجبة.

طريقة أخرى لتخزين ورق العنب في الفريزر

عرضنا لكم طريقة تخزين ورق العنب في الفريزر عن طريق السلق والآن سوف نقدم لكم طريقة أخرى بدون سلق، وإليكم الخطوات:

يتم شراء ورق العنب الطازج.

يجب قطع عنق الورق العنب.

يتم تنظيفه جيدا.

يجب لف كل ورقة على حدة.

يجب وضعه في برطمان زجاجي.

يجب وضع عليه محلول مكون من عصير الليمون والقليل من الماء والخل.

يتم قفل البرطمان بإحكام.

حيث يمكن لكل بساطة تخزين كميات كبيرة من ورق العنب في المنزل بكون اي تكاليف أو مجهود فقط باستخدام بغض المكونات البسيطة حيث يعمل ورق العنب علي جعل رائحة وطعم الطعام لذيذ جدا فيمكن تخزين كميات كبيرة من ورق العنب وجعلها مثل الشركات بكمية وفيرة حيث يمكن عمل طرق مختلفة من ورق العنب ووصفتات أيضا مختلفة وعمل كميات