هيخليكي ملكة جمال.. ماسك القهوة والنشا المبهر لتبييض الوجه وشد التجاعيد وإزالة البقع السوداء نهائيا

ماسك القهوة والنشا لتفتيح الفوري للبشرة وإزالة التجاعيد والبقع ، البشرة تحتاج إلى عمل الماسكات ووضع الكريمات بصفة مستمرة، لكي نحافظ على نضارة البشرة والتخلص من كل المشاكل التي تزداد خصوصا في فصل الصيف والربيع أيضا بسبب تغيرات المناخ الكثيرة، ولكن للأسف الشديد المرأه دائما تحتاج إلى منتج سعره بسيط ونتيجته فعاله، ومدة تحضيره واستخدامه قصيرة جدا، وطبعا لا يوجد كريم من مستحضرات التجميل يوجد فيه مثل الشروط، ولكن معنا سوف نقدم لكم مكونات وطريقة تحضير ماسك يتميز بأكثر من ميزة، بالإضافة إلى أن سعره على قد الأيد، لمعرفة المزيد من التفاصيل عن هذا الماسك يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات ماسك القهوة والنشا لتفتيح البشرة

القهوة والنشا هما أفضل مكونين طبيعيين يعملان على شد الوجه والتخلص من التجاعيد التي تظهر تحت العين، كما يتخلل داخل البشرة ويعمل على تنظيفها بعمق، ولأن الوجه هو أهم جزء في جسم الإنسان يجب الإهتمام به، فيجب البحث للحصول على أفضل منتج يتماشى مع نوع بشرتك، مع العلم أن ماسك القهوة والنشا يتناسب مع جميع أنواع البشرة سواء المختلطة أو الدهنية أو الجافة، والآن سوف نقدم لكم مكونات تحضير الماسك في البيت:

كمية مناسبة من القهوة بمقدار ملعقة كبيرة.

كمية مناسبة من النشا، مقدار ملعقة كبيرة.

ملعقة صغيرة اللبن، أو الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة من الجلسرين الطبيعي.

طريقة تحضير ماسك القهوة والنشا في البيت

على الرغم من وجود الكثير من كريمات الوجه التي تساعد في تفتيح البشرة، إلا أنها معظمها تؤدي إلى وجود بقع داكنة في الوجه، ولا تعالج أي مشكلة من المشاكل التي تحدثنا عنها، والآن نطلعكم على خطوات التحضير:

نضع النشا مع القهوة ويتم التقليب جيدا.

يتم إذابة الفازلين بأي وسيلة، وبعد ذلك يجب العجن بواسطة الماء الدافئ أو اللبن.

في النهاية نحصل على ماسك سهل الفرد.

يجب تنظيف البشرة وغسلها جيدا.

نضع الماسك على الوجه حتى يجف تمام.

يتم فرك باستخدام الأصابع.

يجب غسل الوجه جيدا.

يتم استخدام الماسك مرتين في الأسبوع.

يمكن تفتيح البشرة بسرعة في وقت قليل جدا باستخدم بعض الخلطات التي ينصح بها خبراء التجميل ولكي تجعل بشرتك بيضاء كالثلج من اول استعمال فهذه الطريقة تساعدك على تفتيح البشرة مهما كان سواد سنين تصبح بشرتك بيضاء مثل الثلج في وقت قليل جداً يمكن تجربه هذه الطريقة والوصفة السحرية التفتيح الفوري وإزالة التجاعيد