اكتشفي ايه اللي بيقوله شهر ميلادك عن حياتك العاطفية

صفات كل برج بيكون فيها بالفعل جزء من الحقيقة ، وبتساعدنا نفهم الشخص اللي قدامنا اللي حد ما ونعرف نتعامل معاه على حسب صفات برجه ، وسمات الشخصية المبنية على وقت ولادتك بتكون في الغالب دقيقة تماما ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنقولك عن حياتك العاطفية من شهر ميلادك ، واهم صفاتك كحبيبة.
حياتك العاطفية من شهر ميلادك:
1- شهر يناير:
لو مولودة في اول شهر من السنة ، فانتي بتتمتعي بشخصية جذابة جدا والناس بينجذبوا ليكي ، وهيكون عندك دايما الشريك اللي انتي تختاريه ، انتي شخصية رومانسية جدا ، ولما بتلاقي الشخص المناسب بتتمسكي بيه جدا ، وبتكون دايما اهم اولوياتك انك تخلي شريكك سعيد ، عندك كمان موهبة انك بتقدري تحفظي السلام في البيت وتخليه هادي ومريح ، يعني باختصار انتي المحب المثالي.
2- شهر فبراير:
انتي مولودة في شهر عيد الحب ، وهدفك الوحيد في الحياة انك تلاقي الحب ، العلاقات هي دايما اولوية قصوى بالنسبة لك ، ولكن انتي محتاجة انك تشتغلي شوية على استقلالك لانك في كتير من الاوقات بترتبطي بشدة بالشخص اللي معاكي ، وشهر ميلادك بيديكي هدية في صفاتك وهي الجاذبية ، وده بيخلي الاشخاص ينجذبوا ناحيتك ، اتأكدي انك تختاري شريكك بحكمة ، والا ممكن تتعرضي للاذى.
3- شهر مارس:
انتي مولودة في نص الربيع ، بتتمتعي بشعبية كبيرة جدا ، ولكن بتلاقي صعوبة انك تحافظي على العلاقات ، في كتير حواليكي وده بيشتت انتباهك ، وبيخلي من الصعب عليكي تركزي على شخص واحد بس ، بتختاري الشخص بسرعة ومن غير تفكير كفاية ، ولكن في نفس الوقت بتخرجي من علاقة الحب بسرعة ، مواليد شهر مارس محتاجين انهم ياخدواو قرار الاستمرار في علاقة لفترة طويلة ، ولكن افتكري بس انك تركزي وماتتسرعيش.
4- شهر ابريل:
انتي صاحبة شخصية متسلطة وعنيدة ، وده ممكن يسبب بشكل كبير لابعاد الحبيب المحتمل انك تقابليه ، ولكن انتي شخصية جذابة جدا ، وبتجذبي اللي حواليكي ، ولكن اللي انتي محتاجاه فعلا انك تتحكمي في عواطفك ، بس الميزة انك لما بتكوني في حالة حب بتغرقي شريكك مودة وحب.
5- شهر مايو:
انتي من اشد المؤمنين بمؤسسة الجواز ، وبالتالي انتي مخلصة وبتهتمي بالشخص اللي بتحبيه جدا ، في البداية بتدوري على شريك فعلا يكون عايز علاقة جدية وطويلة ، بتغرقي حبيبك بالعاطفة ، واولويتك القصوى انك تخليه سعيد ، وانتي عشان شخصية اجتماعية جدا عندك دايما اختيارات متاحة قدامك تختاري منها الشخص المناسب.
6- شهر يونيو:
لو مولودة في شهر يونيو ، فانتي رومانسية بشكل كبير ، ولكن في نفس الوقت غيورة جدا ، وعشان تحافظي على علاقة سعيدة لازم تتحكمي في الغيرة ، ومحتاجة كمان انك تتعلمي التخلي عن التجارب المؤلمة اللي مريتي بيها في الماضي ، والا الامر هينتهي بالتأثير على مستقبلك ، انتي قلبك طيب جدا وبتسعي دايما انك تغرقي حبيبك بالحب والعاطفة ، انتي عاشقة عظيمة.
7- شهر يوليو:
مافيش شك انك بتحبي شريكك وبتهتمي بيه ، ولكن الجنب السلبي انك صعب عليكي التعبير عن حبك على اكمل وجه ، ولكن من جواكي بتبقى مستعدة تعملي اي حاجة لشريكك ، ولكن بما انك بشكل عام بتعرفي تكوني سعيدة وانتي لوحدك ، فانتي محتاجة تعملي جهد مضاعف للحفاظ على شريك احلامك.
8- شهر اغسطس:
انتي بتاخدي فكرة الجواز بشكل جدي ، وبالتالي انتي مش بتشجعي العلاقات غير الرسمية ، وزي الاشخاص المولودين في شهر يونيو انتي غيورة جدا ، ولكن بتعرفي توازني ده مع احساسك وحبك لحبيبك ، بتبصي دايما على الايجابيات في حبيبك ، وبتتغاضي عن السلبيات ، ودي ميزة هايلة جدا فيكي ، بتخليكي مرغوبة جدا.
9- شهر سبتمبر:
انتش شخصية ودودة بطعبك ، ومش صعب عليكي تلاقي الشريك المثالي ، ولكن بمجرد ما بتلتزمي في علاقة مع شخص ، بتميلي للانغلاق على نفسك ، انتي شخصية شديدة السرية مش بتحبي تحكي ، وده بيخلي حبيبك ميعرفش يقرب منك بشكل كافي ، ولكن بمجرد ما تتغلبي على الصفة دي بشكل عام ، بتكوني شخصية حساسة ومهتمة بشريكك ، عشان كده نصيحتنا ليكي انك تبقي منفتحة اكتر.
10- شهر اكتوبر:
انتي عاشقة مخلصة جدا ، ولكن ممكن تكوني من النوع الغيور ، ولازم تكوني متأكدة من اختيارك وعلاقتك ، والا مش هتكوني سعيدة ابدا في الحب ، عندك ميل للتعرض للاذى بسهولة ، عشان كده لازم تبقي حكيمة في اختيار شريكك ، انتي شخصية جميلة ، وده بيخليكي جذابة جدا.
11- شهر نوفمبر:
انتي شخصية انطوائية ، بتحبي تبقي وحيدة وتعملي كل حاجة بنفسك ، انتي كمان عاطفية جدا ، والناس بيلاقوا صعوبة في فهم حالتك المزاجية لانها بتتغير باستمرار ، عشان كده لازم تتحكمي في الحاجات دي لو عايزة تلاقي الحب ، عشان تسهلي الامور على نفسك ، دوري على شخص يفهم احتياجك للمساحة الشخصية ويديهالك.
12- شهر ديسمبر:
مواليد شهر ديسمبر الناس بينجذبوا ليهم بشكل طبيعي ، ولما الموضوع بيتعلق بالحب انتوا محظوظين جدا ، لما بتدخلي في علاقة ، بتكوني مثال للولاء والاخلاص والصدق ، ولكن لازم تتأكدي انك تخلي شريكك يفهم ان عندك دايرة اصدقاء ، عشان مايحسش بالغيرة.
شاركينا وقولي لنا يا ترى الصفات بتنطبق فعلا على شهر ميلادك ولا لا؟
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