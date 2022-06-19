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من المعروف أن طبق الممبار يعد من أشهى الأطباق التي تحظى بشعبية كبيرة على مستوى الوطن العربي، إلا أن غسيله يعد من أكثر المهام الشاقة لربة المنزل، وذلك لصعوبة فصل الدهون الملتصقة بسطحه الخارجي، وبالتالي الاستمتاع بطعمه الشهي اللذيذ، خاصةً في العزومات وبعض المناسبات. مكون كالسحر لتنظيف الممبار من الزفارة المكونات كيلو من الممبار.

ماء.

ملعقتين من البيكنج بودر.

كوبان من الخل الأبيض.

سكينة حادة.

4 ملاعق صغيرة من الدقيق الأبيض. طريقة التحضير قومي أولاً بنقع كمية الممبار في إناء به كمية مناسبة من الماء، وربع كوب من الخل.

ثم قومي بتنظيف الممبار باستخدام السكينة الحادة، وأزيلي كل طبقات الدهون الموجودة عليه تحت الماء الجاري.

اسكبي خليط الخل والبيكنج بودر، واغسلي الإناء جيداً، ثم أعيدي نقع الممبار في كمية أخرى من الماء وباقي كمية الخل مخلطواً بمقدار البيكنج بودر.

اتركيه منقوعاً لمدة ساعة كاملة.

ثم اشطفيه بالماء، وأعيدي وضعه في الإناء بعد غسله جيداً بالماء وصابون الغسيل.

ضعي الدقيق الأبيض والملح الخشن على الممبار، وقومي بفركه جيداً بالخليط، حتى تتأكدي من إزالة أي دهون، وللتخلص من أي رائحة للزفارة.

اشطفي الممبار جيداً بالماء الجاري، حتى تتأكدي من إزالة أي بقايا للدقيق والملح، واتركيه في المصفاة حتى يتصفى جيداً من الماء.

وبذلك يصبح الممبار جاهزاً للحشو والأكل. طريقة تنظيف الممبار من الزفارة بملح الليمون المكونات كيلو من الممبار

ملعقتين من ملح الليمون.

نصف كوب من الخل الأبيض.

نصف كوب من الملح الخشن. طريقة التحضير في إناء كبير الحجم، قومي بنقع الممبار في كمية من ملح الليمون لمدة نصف ساعة.

اقلبي بعدها الممبار على وجهه الثاني، واتركيه منقوعاً في نفس الخليط لمدة نصف ساعة أخرى.

استخدمي السكين الحاد في كحت الممبار للتخلص من أي دهون أو زوائد عالقة به.

ثم قومي بدعك الممبار بكمية من الدقيق الأبيض والملح الخشن للتخلص من أي رائحة غير مستحبة.

ثم اغسلي الممبار بكمية من عصير الليمون المركز ليكتسب رائحة لطيفة، واتركيه لمدة عشر دقائق.

اشطفيه تحت الحنفية بالماء الجاري، وبذلك يمكنك البدء في حشوه وطهيه. عمر شويل - جدة مكون كالسحر لتنظيف الممبار من الزفارة بسرعة الصاروخ هتنظفي 5 كيلو في دقائق معدودة - ثقفني

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