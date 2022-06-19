نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الآيس كريم بخطوات سهلة وبسيطة في المقال التالي

مع دخول فصل الصيف تكثر حاجة الجسم إلى الأشياء الباردة لكي يتم ترطيب الجسم ولا يوجد أفضل من طعم الأيس كريم ليرطب أجسامنا ويشعرنا بالبهجة والسرور واليوم سنقدم لكم طريقة عمل الأيس كريم في المنزل بكل بساطة. طريقة عمل الأيس كريم في الخلاط المكونات ربع كوب من اللبن كامل الدسم.

كوب من مكعبات الثلج.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

4 ملاعق كبيرة من السكر الأبيض البودر. طريقة تحضير الأيس كريم في الخلاط نحضر الخلاط الكهربائي ثم نضيف فيه اللبن والسكر البودر والفانيليا.

ثم نقوم بخفق المكونات جيدا ونضيف إليهم مكعبات الثلج ثم نقوم بالخفق جيدا.

بعد ذلك نقوم بإحضار علبة بلاستيكية ونضع فيها الأيس كريم.

نغلق علبة الأيس كريم جيدا ثم ندخلها إلى الفريزر لمدة ثلاث ساعات.

بعد التجميد يمكنك إستخدام الأيس كريم وتقديمة وتزينه بالمكسرات وصوص الشوكولاتة. طريقة عمل الأيس كريم بإستخدام الماكينة المكونات 5 أكواب من اللبن الكامل الدسم.

2 كوب من السكر الأبيض البودر.

نصف ملعقة من الفانيليا.

12 من صفار البيض بدرجة حرارة الغرفة.

2 كوب من الكريمة. طريقة تحضير الأيس كريم بإستخدام الماكينة نقوم بإحضار إناء عميق نضيف فيه الكريمة واللبن ونقلبهم جيدا.

نقوم برفع الإناء على النار ليغلي ثم نضيف إليهم الفانيليا.

في وعاء نقوم بإضافة صفار البيض والسكر البودر ونقوم بخفقهم جيدا بواسطة المضرب اليدوي.

ثم نقوم بوضع جزء من خليط الكريمة واللبن الساخن على صفار البيض والسكر.

ونقوم بالخفق السريع الجيد للمكونات بواسطة المضرب اليدوي.

بعد ذلك نقوم بإضافة خليط صفار البيض إلى باقي المكونات في الإناء.

نرفع الإناء مرة أخرى على نار هادئة ونخفق جيدا حتى نحصل على قوام سميك.

نقوم برفع الإناء من النار ونقوم بتصفيته جيدا بمضفة ضيقة.

نقوم بإضافة الأيس كريم في وعاء ونتركه ليبرد ثم نضعه في الثلاجة لمدة ساعة.

ثم نقوم بإحضار ماكينة الأيس كريم نقوم بوضع الأيس كريم فيها.

ثم نقوم بوضع الأيس كريم داخل وعاء بلاستيكي بغطاء ونقفله جيدا وندخله الفريزر لكي يتجمد.

يمكنك وضع الأيس كريم في بولات مع تزينها أو في بسكويت الأيس كريم. عمر شويل - جدة طريقة عمل الآيس كريم بخطوات سهلة وبسيطة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الآيس كريم بخطوات سهلة وبسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.