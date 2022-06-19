لازم تجربيها.. بيتزا المحلات بكل أسرارها جبنة مطاطية وعجينة هشة وطرية هتبقي أستاذة فيها

طريقة عمل بيتزا المطاعم الشهيرة بكل تكاتها واسرارها ، بمجرد قولنا كلمة بيتزا يأتي في بالنا البيتزا التي تتميز بالشكل المطاطي الرائعة، وهذا الشكل لا يمكننا رؤيته غير في المطاعم المخصص في تحضير البيتزا، مع العلم أنه يوجد أكثر من حشوة يمكن استخدامها في تحضير البيتزا، ولكن يوجد بعض التكات والأسرار التي لا يعرفها إلا أصحاب المطاعم والمحلات، ولكن نحن جئنا إليكم بهذا المقال لكل نبوح بكل هذه الاسرار، حتى تستطيع ربة المنزل البيتزا في البيت مثل المحلات المتخصصة فيها، بعد الآن لن تذهبي بعد هذه الطريقة التي سوف نقدمها لكم إلى تناول البيتزا من الخارج مطلقا، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات تحضير البيتزا في البيت بكل تكاتها واسرارها

تعتبر البيتزا من الوجبات التي يفضل الجميع تناولها، وعلى وجه الخصوص في الرحلات العائلية، لأنك بمجرد شراء واحدة من البيتزا تكفي لإشباع أسرة كاملة، والآن سوف نقدم لكم المكونات تحضير البيتزا:

نصف كيلو من الدقيق المنخول المخصص للمعجنات.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة من بيكنج بودر.

نصف ملعقة من الملح.

ماء دافئ للعجين.

ملعقة من السكر.

مكونات تحضير البيتزا:

كوب من عصير الليمون.

ملعقة من الثوم المفروم.

ملعقة من الزيت.

القليل من الزعتر.

نصف ملعقة من الملح.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

طريقة تحضير عجينة البيتزا في البيت بكل سهولة

قبل البدء في تحضير عجينة البيتزا، يجب عليكم معرفة تحضير صلصة البيتزا، وهي كالآتي:

نضع الصلصة على النار.

يجب وضع ملعقة الزيت والثوم، تترك حتى تمام التسوية.

يجب وضع ملعقة الزيت والثوم، تترك حتى تمام التسوية. نضع الملح والفلفل الأسود عليها.

طريقة تحضير عجينة البيتزا: