بأسرار الهنود.. كريم النشا لإزالة شعر الوجه والجسم كله وتبيض فوري للأماكن الغامقة

إزالة الشعر بالنشا، تحتاج الفتيات إلى أدوات تساعد على إزالة الشعر وتفتيح لون البشرة والتخلص من غمقان البشرة نتيجة تراكم الشعر الزائد عليها، حيث أن الشفرة و السويت والشمع من أدوات إزالة شعر الجسم ولكن يسببوا آلام شديدة عند استخدامهم، كما يسببوا التهابات البشرة و غمقانها، ويعتبر إزالة الشعر بأجهزة الليزر أمر مكلف ولا تستطيع الفتيات اللجوء إليه، كما أنه يسبب مخاطر صحية أيضا، لذا تعد الوصفات الطبيعية التي تساعد على إزالة الشعر هي الحل الأمثل والأفضل للبشرة، حيث يساعد النشا على إزالة شعر الجسم الزائد، كما يزيد من تفتيح وجمال البشرة، ويقضى على خلايا الجلد الميت وتصبغات البشرة، لذا سوف نوضح لكم طرق إزالة الشعر بالنشا.

كريم النشا لإزالة شعر الوجه والجسم

يدخل النشا في وصفات تبيض بشرة الوجه والجسم، حيث يحتوي على فيتامينات ومعادن تغذى البشرة وتساعد على شد الترهلات وتفتيح لون البشرة والتخلص من خلايا الجلد الميت، كما يدخل النشا في وصفة فرد الشعر الخشن والمجعد، حيث يساعد على ترطيب الشعر وسهولة تمشيطه، ويستخدم النشا أيضاً في إزالة شعر الجسم الزائد، وذلك من خلال توفير المكونات التالية.

نصف كوب من النشا.

2 بياض بيضتين.

ماء ورد.

قطعة قماش.

طريقة تحضير كريم النشا لإزالة شعر الوجه والجسم

تفضل معظم الفتيات استخدام وصفة النشا في إزالة الشعر، لأنها لا تسبب الشعور لهن بأي آلام، وكذلك تعد وصفة موفرة ولا تحتاج إلى تكلفة، كما يساعد على ترطيب البشرة وتفتيح لونها، ويمكن تحضير الوصفة واستخدامها من خلال إتباع السطور التالية.