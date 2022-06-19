جربي فطائر الدجاج بالبشاميل لعشاء سريع ولذيذ وصفة شهية جداً

تعد فطائر الدجاج بالبشاميل ، من أشهي وألذ أنواع الفطائر السريعة التي يمكن إعدادها في المنزل بمكونات بسيطة وصحية في متناول الجميع، وهي تتميز بمذاق لذيذ جداً ومختلف عن باقي أنواع الفطائر، ولها نكهة مميزة وهي نكهة البشاميل، يمكن تقديمها كوجبة عشاء سريعة وخفيفة لأفراد أسرتك، وهي إحدى الوصفات الشهيرة التي يتسم بها المطبخ العربي، وهي تتميز بعجينة قطنية هشة وحشوة غنية بالكثير من الفيتامينات والبروتين والمعادن اللازم لصحة الجسم، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل فطائر الدجاج بالشاميل اللذيذة.

مكونات عمل فطائر الدجاج بالبشاميل

تتكون هذه الفطائر الشهية من مقادير بسيطة في متناول الجميع وهي كالتالي:-

للعجينة:-

6 ملاعق طعام كبار من الماء المثلج.

150 جرام من الزبدة باردة.

معلقة صغيرة من الملح.

250 جرام من الدقيق الأبيض.

للحشو:-

حبة من البصل كبيرة الحجم.

200 جرام من صدور الدجاج المقطع مكعبات.

150 جرام من الفلفل الرومي ألوان مقطع شرائح.

معلقة صغيرة من الثوم المفروم.

حبة جزر مقطعة مكعبات صغيرة.

2 معلقة كبيرة من البقدونس المفروم.

رشة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود.

50 جرام من الزبدة.

2 معلقة كبيرة من الدقيق.

225 من مرقة الدجاج.

100 ملل من كريمة الطبخ.

صفار بيضة مع معلقة خل للدهن وجه الفطيرة.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم من خلال هذه المقالة طريقة تحضير فطائر الدجاج بالبشاميل بكل سهولة في المنزل وهي كالتالي:-

نقوم بخلط الزبدة الباردة والدقيق باليد لجعل العجين مثل فتات الخبز، ثم نبدأ بإضافة الماء البارد بالتدريج حتي يصبح الخليط متجانس. ثم يعجن لفترة وجيزة جداً حتي تحصلي علي عجينة، ثم تغطي وتترك تستريح في الثلاجة أثناء تحضير الحشوة. ثم نقوم بتسخين الزيت في طاسة ويقلي الدجاج علي نار متوسطة الحرارة. عندما يتحول لون اللحم إلي أبيض، نقوم بإضافة الجزر والبصل ونقلب حتي يصبح الجزر طرى. ثم نقوم بإضافة الفلفل الرومي ونقلب مرة واحدة ثم نضيف البقدونس، ثم ترفع من علي النار وتترك جانباً. بعد ذلك يتم إحضار العجين من الثلاجة، ويقسم نصفين ويفرد علي سطح مرشوش بالدقيق بسيط جداً. ثم توضع في صينية الخبز ونضع الحشوة، ثم النصف الأخر من العجين ونصنع بعض الشقوق لخروج البخار. بعد ذلك يدهن وجه الفطير بالبيض المخفوق بالخل، ويفضل وضع الفطيرة في الثلاجة لترسيخ الزبدة في القشدة. ثم تخبز في درجة حرارة 200 مئوية لمدة 35 دقيقة، أو حتي يصبح لونها ذهبياً ثم تخرج وتقدم ساخنة بألف هناه وشفاه.

طريقة عمل البشاميل

هيا بنا نتعرف علي خطوات تحضير البشاميل وهي كالتالي:-