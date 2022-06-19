اقوي وصفة لتفتيح البشرة 7 درجات والتخلص من البقع والتصبغات وشك هينور من أول استعمال

تحتاج البشرة إلى نظافة وعناية بشكل مستمر، وخاصة في فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والتعرض للأتربة والأوساخ، وتراكم هذه الأتربة على البشرة من الخارج يقفل المسام ويجعل شكل البشرة داكن وغير نظيف، كما تنزعج الفتيات عند ملاحظة غمقان لون بشرة الوجه واليدين نتيجة أشعة الشمس، ويحاولن استخدام كريمات وماسكات مختلفة لتفتيح البشرة، ولكن معظم الكريمات باهظة الثمن وكذلك ضارة على البشرة، لذا يبحثن عن ماسكات للبشرة طبيعية خالية من أي مواد ضارة على البشرة، ويعتبر النشا من المكونات الممتازة التى تساعد على شد وتفتيح لون البشرة، ويساعد على التخلص من أي أماكن داكنة أو بثور سوداء، لذا سوف نوضح لكم طريقة عمل ماسك النشا لتبيض البشرة.

اقوي وصفة لتفتيح البشرة 7 درجات

النشا يساعد على شد البشرة وتضيق المسامات الواسعة، مما يساعد على التخلص من تجاعيد البشرة والبثور السوداء، وتفتيح لون البشرة وزيادة لمعانها وإشراقها، فهو من الوصفات سريعة المفعول التي تساعد على التخلص من الاماكن الداكنة، لذا تفضل جميع الفتيات استخدامه، حيث نحتاج إلى المكونات التالية لتحضير الوصفة.

المكونات

ملعقة من النشا كبيرة.

ملعقتين من عصير الليمون.

2 ملعقة من الزبادي.

طريقة تحضير وصفة لتفتيح البشرة 7 درجات

يدخل النشا في تحضير عدة وصفات، منها وصفات للبشرة ومنها وصفات للشعر، فهو من المكونات الفعالة والتي تكون سريعة في مفعولها الممتاز، حيث يعالج مختلف مشاكل البشرة المزعجة، ويساعد على تفتيح لون البشرة وزيادة لمعانها ونضارتها، ويمكنك استخدامه من خلال إتباع الخطوات التالية.

نخلط النشا وعصير الليمون والزبادي في وعاء عميق.

ننظف البشرة المراد تفتيح لونها بالماء ونجففها.

نوزع ماسك النشا على البشرة بملعقة حتى يتم فرده بالتساوي.

نوزع ماسك النشا على البشرة بملعقة حتى يتم فرده بالتساوي. نترك الماسك على البشرة لمدة نصف ساعة.

بعد مرور الوقت المحدد يتم غسل البشرة بالماء الفاتر.

يفضل تكرار ماسك النشا ثلاث مرات في الأسبوع حتى نحافظ على جمال ولمعان البشرة.

فوائد ماسك النشا للبشرة

يساعد النشا على التخلص من تجاعيد البشرة.

يفتح لون البشرة الداكنة.

يقضي على خلايا الجلد الميت.

يزيد من جمال ولمعان البشرة.

يمكن عمل ماسك آخر يعمل علي تبيض البشرة كما أنه يخلصك من البثور السوداء والتجاعيد عن طريق استخدام القهوة وزيت الزيتون والسكر فإننا في البداية نقوم بمزج جميع المكونات جيدا مع بعضهم ثم نقوم بوضع الخليط علي الوجه ونترك الخليط حتي يجف تماما ثم نقوم بفرك الخليط ثم نقوم بغسل البشرة بالماء البارد نكرر الوصفة مرتين أسبوعياً للحصول على نتيجة فعالة