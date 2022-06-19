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الفطير المشلتت من ألذ المخبوزات التي تحضر بمكونات إقتصادية وغير مكلفة ويمكن تحضير الفطير المشلتت في المنزل بكل سهولة ويمكنك تقديمه بجانب العسل الأبيض أو العسل الأسود والطحينة أو مع الجبنة القديمة كما يمكنك تناولها بدون أي إضافات بجانبها. مكونات تحضير الفطير المشلتت: 4 أكواب من الدقيق الأبيض متعدد الإستخدامات.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

2 كوب من الماء.

250 جرام من الزبدة المذابة.

2 ملعقة كبيرة من الزيت. طريقة تحضير الفطير المشلتت: نقوم بإحضار وعاء عميق نضيف فيه الدقيق والملح والماء. نقوم بعجن المكونات جيدا ونلمها ونغطيها بالزيت وكيس بلاستيكي. نترك عجينة الفطير ترتاح في مكان دافئ لمدة ساعة كاملة. ثم نقوم بفرد العجينة على الرخامة ثم نضيف عليها الزبدة ونلفها على شكل رول طويل. ناطع الرول إلى ثلاث قطع متساوية ثم ندخله الثلاجة لمدة ربع ساعة. نقوم بفرد عجينة الفطير ونضع فوقها الزبدة ثم نقوم بلف العجينة على شكل كرة ونتركها لترتاح. ثم نقوم بإحضار صينية نفرد فيها الفطيرة ونقوم بإدخالها إلى فرن ساخن حتى تنضج. مكونات تحضير الفطير المشلتت: كيلو من الدقيق الأبيض متعدد الإستخدامات.

كوب من السمن الفلاحي.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من السكر الأبيض.

نصف كوب من الزيت.

2 كوب من الماء الدافئ. طريقة تحضير الفطير المشلتت: نقوم بإحضار وعاء عميق نضيف فيه الدقيق المنخول والملح والسكر. ثم نضيف إليهم الماء الدافئ بالتدريج ونقوم بالعجن جيدا لمدة عشر دقائق. نقوم بتغطية العجينة ثم نترك العجينة لترتاح لمدة نصف ساعة. ثم نقوم بتقسيم العجين إلى كرات متساوية وندهنه بقليل من الزيت. ثم نغطي على العجين مرة أخرى ونتركه ليرتاح لمدة نصف ساعة أخرى. نقوم بأخذ كرة عجين ونفردها جيدا مع دهنها بالسمن الفلاحي والزيت. ثم نقوم بتطبيقها على شكل ظرف مربع ثم نفرد كرة أخرى بنفس الطريقة ثم نضع الكرة الأولى داخل الثانية. ثم نطبقهم على بعض ونقوم بإحضار صينية لخبز الفطير ونفرد الفطيرة داخل الصينية. ثم نقوم بترك العجينة لترتاح داخل الصينية لمدة عشر دقائق. نقوم بإدخال الصينية إلى فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 200 درجة مئوية. توضع الصينية على رف أوسط حتى تنضج الفطيرة. عمر شويل - جدة حضري الفطير المشلتت الفلاحي كل يوم بهذه الطريقة السهلة - ثقفني

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