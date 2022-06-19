مرهم لعلاج آلام الركبة والمفاصل والعضلات طبيعي حضريه في ثواني في المنزل

يبحث الكثير عن مرهم لعلاج آلام الركبة والمفاصل والعضلات وذلك لأن الكثير من الأشخاص نساء كانوا أو رجال يعانون من تلك المشكلة أثناء التقدم في العمر وهناك أيضًا فئات صغيرة من الشباب لديهم آلام مبرحة في المفاصل ويصاب الكثير من الأشخاص بمرض خشونة الركبة أو خشونة العظام، واليوم أحضرنا لكم كنز رباني وطبيعي سوف يقضي على آلام المفاصل بطريقة فعالة وفي أقل من أسبوع سوف نشعر بتحسن كبير دون الحاجة إلى تناول العقاقير أو غيرها.

مرهم لعلاج آلام الركبة والمفاصل

إن هذا الدهان أو المرهم يعد من المواد الطبيعية الفعالة التي لها تأثير ممتاز وقوي على خشونة الركبة وآلام المفاصل ويتكون هذا الدهان من مكونين أساسيين ومتوفرين في كل منزل ويمكن الاحتفاظ بالكريم أو المرهم لمدة أسبوع كامل.

عمل مرهم طبيعي لخشونة الركبة والمفاصل

ملعقة كبيرة من الكركم (كركم الطعام).

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة عمل مرهم لعلاج آلام العظام

إن طريقة تحضير الوصفة سهلة جدًا ولكن يجب تنفذيها كما هي واتباع التعليمات حتى نحصل على نتائج مرضية وفي أسبوع واحد بإذن الله تعالى سوف نشعر بتحسن كبير في العظام والمفاصل والوصفة كالآتي:

نحضر وعاء نظيف أو علبة فارغة تكون نظيفة جدًا ومعقمة. ثم نخلط الكركم مع زيت الزيتون ويجب أن نحصل على قوام كريمي. أصبحت الوصفة الآن جاهزة للاستخدام.

طريقة استخدام مرهم الركبة

نقوم بأخذ كمية مناسبة من المرهم ونضعه في المنطقة التي نشعر بالآلام فيها.

ثم نقوم بتغطية المكان بالبلاستيك الاسترتش ونضع فوطة أو منشفة دافئة فوقه.

نترك المرهم على المكان الذي يؤلمنا لمدة نصف ساعة أو ساعة.

بعد ذلك نغسل بالماء الدافئ.

يجب تكرار الوصفة يوم بعد يوم للحصول على أفضل النتائج.

نصائح هامة لتجنب آلام الركبة

يجب أن يتم خسارة الوزن الزائد حيث إن من أهم أسباب آلام الركبة والمفاصل هو زيادة وزن الإنسان حيث إن زيادة كيلو واحد فقط في وزن الإنسان يعادل 4 كيلو جرام وزن زائد على الركبة والمفاصل، كما يجب تجنب حمل الأشياء الثقيلة ويجب ممارسة الرياضة بصفة مستمرة للحافظ على صحة وسلامة العظام والمفاصل.