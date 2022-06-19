أجنحة الدجاج بالصوص اللذيذ وبطعم رائع ألذ من أشهر المطاعم

أجنحة الدجاج ، هي من الوصفات التي يمكن تحضيرها بأكثر من طعم وأكثر من طريقة، تعتبر من الأطباق الشهية واللذيذة والمحببة لدي الكثير من الأشخاص، يتم تحضيرها من خلال مكونات بسيطة جدًا تعطي لها نكهة رائعة ولذيذة تجعلها من أفضل الأطباق التي تقدم على السفرة، يشتهر بعملها الكثير من المطاعم ولكن من خلال مكونات سهلة وبسيطة وغير مكلفة يمكننا عملها بالمنزل والاستمتاع بمذاقها الشهي الذي ينافس أشهر المطاعم، فهي تحتوي على مجموعة من البهارات الرائعة التي تعطى لها مذاق رائع ونكهة مميزة، وتقدم أجنحة الفراخ بجانب العديد من الأكلات منها الأرز أو أنواع من الصوص أو بجانب العديد من أطباق السلطات المختلفة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام أبسط طريقة لعمل أجنحة الفراخ بالصوص اللذيذ.

مكونات عمل أجنحة الدجاج بالمنزل

يتم تحضير الوصفة من مكونات سهلة وبسيطة وهي كما يلي:ـ

2 كيلو من أجنحة الفراخ.

ملعقة صغيرة ثوم بودر.

ملعقة صغيرة كاري.

نصف كوب من النشا.

ملعقة صغيرة بصل بودر.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

1 ملعقة صغيرة من الزنجبيل

1 ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة من بهارات الدجاج.

1 ملعقة صغيرة كركم.

1 ملعقة صغيرة شطة.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة ملح.

الصوص

ربع كوب من عسل الأبيض.

ربع كوب من الكاتشب.

نصف كوب شطة محلاة.

ربع كوب من الخل.

ربع كوب من الزيت.

1/4 كوب من الزبدة.

رشة من الملح.

طريقة التحضير

يتم تحضير أجنحة الدجاج بالصوص اللذيذ من خلال خطوات سهلة وسريعة هي كما يلي:ـ

نقوم بغسل أجنحة الفراخ جيداً، ثم نتركها حتي تتصفى من الماء جيداً. ثم نضع في وعاء عميق النشا ثم نضيف البهارات البصل البودر والثوم البودر والكركم والبابريكا والكاري والكزبرة الجافة. نضيف الزنجبيل والكركم والشطة المجروشة والملح وبهارات الدجاج والكمون والفلفل الأسود. ثم نقلب المكونات مع بعضها البعض حتي تختلط وتصبح متجانسة، ثم نضيف إليها الأجنحة ونقلبها حتي تتغطى بالخليط تمامًا. نجهز صينية مبطنة بورق الزبدة ثم نرص الأجنحة بداخلها ثم ندخل الصينية فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة نصف ساعة. ثم تترك داخل الفرن، حتي تأخذ اللون الذهبي وتنضج.

طريقة تحضير الصوص

في وعاء على نار متوسطة نضيف الشطة المحلاة ثم نضيف إليها الخل والزيت ونقلب المكونات جيداً. ثم نضيف الكاتشب ثم نضيف العسل ونقلب المكونات حتي تغلي ويصبح الخليط ثقيلاً. تضاف الزبدة تدريجياً حتي تذوب تمامًا ثم نضيف رشة من الملح ونقلب المكونات حتي تتجانس تمامًا، ثم نطفئ النار. ثم نضع أجنحة الدجاج في الصوص مباشرة بعد خروجها من الفرن ونقلبها جيدًا، حتي تتشرب الصوص. ثم نسكب أجنحة الدجاج في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا.

طريقة عمل صوص الكاتشب

يعد صوص الكاتشب من أفضل أنوع الصوص الذي يقدم بجانب العديد من الأكلات ويتم تحضيره باتباع الآتي:ـ

في وعاء نقوم بإضافة ربع كوب من الكاتشب ثم نضيف ربع كوب من المايونيز. ثم نضيف ملعقة كبيرة من الشطة السائلة وملعقة كبيرة من العسل الأبيض. نضيف رشة من الملح ورشة من الفلفل الأسود ثم نقلب المكونات جيداً حتي تختلط مع بعضها البعض ويصبح الخليط متجانس. يسكب الخليط في أطباق صغيرة ويقدم مع أجنحة الفراخ على السفرة بألف هنا.

ملاحظات هامة

توجد بعض من النصائح الهامة التي يجب اتباعها عند عمل أجنحة الفراخ بالمنزل وهي كما يلي:ـ