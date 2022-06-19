طريقة عمل صوص المانجة الطبيعي بمذاق مميز بثلاث مكونات لتزيين الحلويات

صوص المانجة الطبيعي ، من الصوصات المميزة واللذيذة والتي تتميز بمكونات بسيطة ومتوفرة، كما أن مذاقه مميز ولذيذ للغاية، كما أن طريقة تحضيره سهلة وبسيطة للغاية ولا يتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيره، كما يستخدم الصوص في تزيين العديد من أنواع التورتة أو الأيس كريم أو الحلويات المختلفة.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل صوص المانجة الطبيعي.

مكونات صوص المانجة الطبيعي

يتكون هذا الصوص اللذيذ والمميز من مكونات بسيطة وهي كالتالي:

٢ ثمرة مانجة كبيرة

مقدار نصف كوب من السكر الأبيض الحبيبات أو بالمقدار المرغوب فيه.

مقدار ملعقة صغيرة مملوئة من النشا.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل صوص المانجة الطبيعي وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بتقشير المانجة ونقوم بأخذ اللب.

ثم بعد ذلك نقوم بضرب لب المانجة في الخلاط الكهربائي أو بواسطة الهاند بلندر.

ونستمر في الضرب حتي يتم خلط المانجة جيدا.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة نصف كوب السكر الأبيض وملعقة النشا.

ثم نخلط جميع المكونات جيدا حتي نمتزج وتتجانس جميع المكونات.

وبعدما تمتزج وتتجانس جميع المكونات نقوم بوضع الخليط في إناء على نار بدرجة حرارة منخفضة.

ثم نقوم بتقليب الخليط باستمرار حتي يغلي الخليط ويثقل قوامه.

ثم بعد ذلك نقوم برفعه من على النار ونضعه في برطمان جاف محكم الغلق.

ونضع الصوص في الثلاجة حتي يبرد.

ثم يكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

كما يمكن استخدامه في تزيين العديد من أنواع الحلويات المختلفة والأيسكريم.

كما يوجد العديد من الصوصات المميزة التي يمكن إعدادها بالمنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل صوص الكراميل أو صوص النوتيلا.

طريقة عمل صوص التوت

المكونات

كوب من التوت.

نصف كوب من السكر البودرة.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير