بطريقة سريعة حضري الفلافل البيتي المقرمشة بطعم رائع ولذيذ

الفلافل البيتي ، من ألذ وأشهى الوجبات التي يتم تحضيرها بالمنزل تمتاز بمذاق رائع ولذيذ جدًا ومحببة لدي الكثير من الأشخاص، يتم تحضيرها بطرق عديدة ومختلفة تختلف كل طريقة من بلد لبلد، مشهورة جدًا في العديد من البلدان العربية ولكن بأسماء مختلفة، يتم تحضيرها باستخدام الحمص أو يمكن تحضيرها باستخدام الفول المدشوش، تعتبر من ألذ الوجبات التي يتم تقديمها على وجبة الإفطار أو في العشاء، يمكن تقديمها كسندويتشات مع الطحينة والسلطة الخضراء، فهي وجبة سهلة وسريعة ومكوناتها متوفرة بالمنزل وتعتبر من الوجبات الاقتصادية والموفرة جداً، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام أبسط طريقة لعمل الفلافل البيتي بخطوات سهلة وسريعة وبلون ذهبي رائع.

مكونات عمل الفلافل البيتي

تتكون الفلافل من مكونات بسيطة وسهلة هي كما يلي:ـ

كيلو من الحمص.

ملعقة كبيرة ملح.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة

نصف ملعقة صغيرة كركم.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة كبيرة من النشا.

1 ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم.

4 فصوص من الثوم.

حبة من البصل.

نصف حزمة من البقدونس الأخضر المفروم.

نصف حزمة من الكزبرة الخضراء المفرومة.

كوب صغير من الماء حسب احتياج العجينة.

زيت للقلي.

طريقة التحضير

يتم تحضير الفلافل البيتي بخطوات سهلة وسريعة هي كما يلي:ـ

نبدأ أولاً بنقع الحمص في الماء لمدة لا تقل عن 12 ساعة، ثم نقوم بتصفيته من الماء. ثم نقوم بطحن نصف كمية الحمص باستخدام محضرة الطعام أو الكبة الكهربائية ثم نضيف إليها نصف كمية البصل والثوم ونطحن حتي يصبح الخليط ناعم. تضاف أوراق البقدونس والكزبرة ونستمر في خلط المكونات ثم نضيف حوالي نصف كوب من الماء تدريجيًا أثناء الخلط وحسب احتياج العجينة. نستمر في خلط المكونات حتي تصبح ناعمة جداً ويتجانس الخليط تماماً، ثم نسكب الخليط في وعاء عميق. ثم نقوم بطحن نصف كمية الحمص المتبقة بنفس الطريقة السابقة مع إضافة نصف كمية البصل والثوم وأوراق البقدونس والكزبرة. نستمر في الخلط مع إضافة القليل من الماء حتي يصبح الخليط ناعم جداً. يسكب خليط الحمص إلي الخليط السابق الذي تم طحنه، ثم نضيف النشا وبيكربونات الصوديوم. ثم نضيف البهارات الملح والكمون والكزبرة الجافة، ثم نعجن المكونات جيداً حتي تختلط مع بعضها البعض وتتجانس تمامًا. ثم ندخل عجينة الفلافل إلي الثلاجة لمدة ربع ساعة حتي تتماسك قليلاً.

طريقة التشكيل

قبل تشكيل عجينة الفلافل نضع مقلاة عميق على نار متوسطة ثم نضيف إليها الزيت ثم نترك الزيت حتي يسخن تمامًا. ثم نقوم بتشكيل عجينة الفلافل إلي كرات صغيرة في الحجم باستخدام اليد أو باستخدام الماكينة المخصصة لعمل الفلافل. نضع الفلافل في الزيت ونتركها حتي تأخذ اللون الذهبي وتنضج مع مراعاة التقليب من حين لآخر. ثم نخرجها من الزيت وتوضع على ورق المطبخ، حتي تجف من الزيت تمامًا ثم تقدم بالهنا والشفا.

نصائح عند عمل الفلافل بالمنزل