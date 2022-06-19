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طريقة قلي البطاطس بدون ما تشرب نقطة زيت ، يعشق الكثير سواء كبار أو صغار البطاطس المقلية المقرمشة وتسعى الكثير من السيدات في إعداد طبق بطاطس مثل المحلات وكذلك بدون مايشرب زيت، ودارت الكثير من التساؤلات حول طريقة قلي البطاطس بدون ما تشرب نقطة زيت، وأوضح العديد من الطهاة بأن السر يكمن في ملعقة النشا، حيث تلعب النشا دورا كبيرا في العمل على قرمشة البطاطس وكذلك تمنع تشرب البطاطس الكثير من الزيت، وتستخدم طريقة النشا في المطاعم للحصول على أفضل مذاق وألذ طعم، وكذلك صحية بدون شرب الزيت الغزير ومن الآن ستتناول بطاطس صحية. طريقة قلي البطاطس بدون ما تشرب نقطة زيت سنقدم لكم بعض المكونات للحصول على بطاطس خفيفة وصحية؛ عدد 2 ثمرة من البطاطس كبيرة الحجم.

ربع كوب من الخل الأبيض

2 كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من النشا.

رشة ملح

زيت لقلي البطاطس. طريقة تحضير البطاطس المقرمشة يجب اتباع بعض الخطوات البسيطة للحصول على أفضل نتيجة: يتم تقشير البطاطس وغسلها جيدا وتقطيعها إلى أصابع وغسلها جيدا بالماء.

يتم وضع البطاطس في وعاء ونضيف الخل والماء والملح ونتركها لمدة نصف ساعة تقريبًا.

نقوم بتصفية البطاطس جيدا ثم نضع النشا على البطاطس ونقلبها جيدا حتى تتغلف البطاطس بالنشا.

نحضر مقلاة ونضعها على النار ثم نضع الزيت حتى يسخن .

نضع البطاطس بكل هدوء واحدة بجوار الأخرى ولا نقلبها حتى يتغير لونها وهذا هو سر نجاحها أيضا.

نقوم بتقليب البطاطس بعد تغير لونها حتى تستوي من جميع الجهات، ونخرجها ونضعها على مناديل ورقية حتى تصفي باقي الزيت العالق بها.

يمكن تناول البطاطس بجوار الوجبات وكذلك يتم تناولها كوجبة أساسية في الإفطار.

لا يمكن بعد الآن إعداد البطاطس يغير هذه الطريقة. طريقة أخرى للحصول على البطاطس المقرمشة بدون ما تشرب نقطة زيت علينا غسل البطاطس جيدا وسلقها في الماء المغل حتى 10 دقائق.

نترك البطاطس تبرد ثم نقوم بتقشيرها وتقطيعها إلى أصابع.

نقوم برش القليل من الملح على البطاطس بعد تقطيعها ومن الأفضل وضعها أثناء عملية السلق.

نقوم بقلي البطاطس مع الحرص على عدم تقليبها حتى يتغير لونها.

ويتم تسوية البطاطس من جميع الجهات واخراجها ووضعها على مناديل ورقية. عمر شويل - جدة ملعقتي السحرية ضعيها على البطاطس هتبقي مقرمشة ولذيذة ومش هتشرب زيت نهائيا - ثقفني

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