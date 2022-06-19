فطائر البيدا التركية بأسهل وأسرع طريقة وبألذ وأشهى وأروع مذاق

فطائر البيدا التركية ، من المعجنات والمخبوزات التركية اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على تناولها مع وجبة الفطور أو العشاء مع كوب من الشاي، كما أنها منتشرة بكثرة في الوطن العربي، وتتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية أيضاً، نظراً لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة فطائر الزعتر الأخضر بالجبنة وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل فطائر البيدا التركية بألذ الوصفات.

مكونات فطائر البيدا التركية

تتكون فطائر البيدا التركية من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

كوب من الحليب الدافئ.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة كبيرة سكر.

¼ كوب زيت نباتي.

3 أكواب دقيق.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة خل.

مقادير الحشوة

جبنة قشقوان مقطعة مكعبات صغيرة.

جبنة موزاريلا مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلا من شرائها).

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم ناعم.

القليل من زيت الزيتون لدهن الفطائر.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل فطائر البيدا التركية بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء ونضيف إليه الحليب السائل والخميرة الفورية والسكر الزيت، ثم نخلطهم جيدا حتى يتجانس الخليط وتذوب المكونات.

ثم نغطي الوعاء ونتركه لمدة 10 دقائق لكي تتفاعل الخميرة.

ثم نحضر وعاء العجان ونضيف إليه الدقيق والملح وخليط الخميرة والخل، ثم نعجن جيدا بالعجانة حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة (ومن الممكن العجن باليد).

بعد ذلك نلم العجينة ونكورها، ثم نضعها في وعاء مدهون بالزيت ونغطيها، ثم نتركها تختمر في مكان دافئ).

ثم نحضر الحشوة، نحضر وعاء ونضيف إليه الجبنة القشقوان والجبنة الموزاريلا المبشورة والبقدونس المفروم ناعم، ثم نخلطهم جيدا.

ثم نخرج الهواء من العجينة بعد اختمارها، ثم نقسمها إلى5 أو 6 كرات متساوية في الحجم ونغطيهم.

بعد ذلك نفرد كل كرة بالشوبك على سطح مرشوش بالدقيق على شكل مستطيل.

ثم نضع كل فطيرة مستطيلة الشكل في صينية فيها ورقة خبز.

ثم نوزع على كل فطيرة مقدار من الحشوة طوليا، ثم نثني جوانب الفطيرة لكي نغلقها، ثم نمد الفطيرة طوليا.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على أعلى درجة حرارة من أسفل ونترك الصينية لمدة 7 دقائق.

ثم نخرج الصينية من الفرن.

بعد ذلك ندهن جوانب الفطيرة وهي ساخنة بزيت الزيتون.

ثم نقدم فطائر البيدا التركية في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل صلصة الثاوزند أيلاند

المكونات

نصف كوب من المايونيز.

ملعقة كبيرة من ماء مخلل الخيار.

ملعقة كبيرة من البصل المفروم ناعم.

3 ملاعق كبيرة من الكاتشب.

ملعقة كبيرة من الخل.

2 ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من البصل المفروم ناعم.

رشة فلفل أسود.

رشة ملح.

طريقة التحضير

نحضر وعاء، ثم نضيف إليه المايونيز والكاتشب والسكر والبصل المفروم ناعم والملح والفلفل الأسود والخل وماء مخلل الخيار، ثم نخلطهم جيداً بالملعقة. بعد ذلك تكون صلصة الثاوزند أيلاند جاهزة للتقديم مع فطائر البيدا التركية. وبالهنا والشفا.

طريقة عمل المايونيز

المقادير

كوب من الحليب.

كوب ونصف من الزيت النباتي.

جبنة مثلثات أو فيتا.

ملح.

نصف ملعقة صغيرة من صوص المستردة.

ملعقة كبيرة من الخل.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

فلفل أسود.

طريقة التحضير