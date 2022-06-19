نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشوربة الناسفة للدهون بدون رجيم طريقة تحضير شوربة الشوفان اللذيذة الصحية لإنقاص الوزن الزائد في المقال التالي
شوربة الشوفان الصحية هي من الوصفات التي يتناولها الذين يتبعون نظام حمية غذائية؛ حيث أنها لذيذة ومشبعة وتساعد كثيرا على إنقاص الوزن والكثير من الأشخاص يريدون معرفة طريقة عملها في المنزل، لذلك قد أعددنا لكم هذا المقال نطرح فيه طريقة العمل للوصفة بالمقادير المظبوطة.
طريقة عمل شوربة الشوفان
من خلال المكونات التالية نحصل على الشوربة اللذيذة الصحية لإنقاص الوزن، ومكوناتها تتمثل في الآتي.
- 4 أكواب من الماء.
- خمس حبات من الحبهان.
- ربع كيلو من الطماطم المفرومة.
- ملعقة صغيرة من القرنفل.
- لحم غنم مقطع قطع صغيرة.
- ستة ملاعق من الشوفان.
- 2 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود٠
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الحار.
- ربع ملعقة صغيرة من الكمون.
- نصف معلقة صغيرة من ملح الليمون.
- نصف ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.
- رشة من النعناع.
- نصف ملعقة صغيرة من القرفة.
- حزمة من الشبت المفروم.
- عدد بصلة واحدة كبيرة الحجم.
طريقة التحضير
من خلال الخطوات التالية يمكنك تحضير شوربة الشوفان بطريقة بسيطة وسهلة ولا تستهلك كثير من الوقت، وإليكم هذه الخطوات:
- يتم إحضار وعاء مناسب ثم يتم غسل اللحم جيدا، ونضع الوعاء على نار متوسطة مع جميع البهارات والبصلة مقطعة نضع جميع المكونات فيما عدا ملح الليمون، ونترك الخليط على النار إلى أن تنضج المكونات وتصفى من المرقة والبهارات.
- كما أنه لا بد أن نضع اللحم مع المرقة على النار ونضع معهم الطماطم وصلصة الطماطم وعندما تغلي يتم إضافة الشوفان.
- ويتم ترك جميع المكونات على النار حتى تنضج.
- كما أنه بعدها يتم إضافة جوزة الطيب والكمون والفلفل الحار مغ خلط المكونات ثم تترك لدقائق قليلة ويتم تقديمها بعد ذلك.
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