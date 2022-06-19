بنفس العجينة اصنعي الخبز الفينو  والكيزر بالمنزل بقوام هش مثل الأفران

الخبز الفينو والكيزر ، من أفضل المخبوزات الهشة والطرية التي نجد إقبالاً كثيراً عليها من العديد من الأشخاص، تقدم مع العديد من الوجبات، ويعد من أفضل أنواع المخبوزات التي تقدم كنوع من السندويتشات، ويعد الخبز من أبسط المعجنات التي يتم تحضيرها داخل المنزل فمكوناته سهلة وبسيطة وغير مكلفة، ويعد من أفضل أنواع الخبز المناسبة لأطفال المدارس، فهو هش وطري كما يمكننا عمله بكمية كبيرة والاحتفاظ به داخل الفريزر ثم نخرجه قبل استخدامه بربع ساعة على الأقل، ويعتبر هذان النوعان من الخبز من أكثر الأنواع التي يميل إلي تحضيرها الكثير من الأمهات، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل الخبز الفينو والكيزر بعجينة واحدة.

مكونات عمل خبز الفينو والكيزر بنفس العجينة

تتكون عجينة الخبز من مكونات بسيطة وسهلة هي كما يلي:ـ

كيلو من الدقيق الأبيض الفاخر.

كوب من اللبن الدافئ.

نصف كوب زيت نباتي.

2 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية الجافة.

نصف كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الخل.

ملعقة صغيرة من الملح.

2 كوب ماء دافئ للعجن.

لدهن الوجه

2 ملعقة كبيرة من اللبن بودرة.

2 ملعقة كبيرة لبن سائل.

ملعقة كبيرة سكر.

رشة قهوة سريعة الذوبان.

للتزيين

حبة البركة وسمسم اختياري.

طريقة التحضير

يتم تحضير الخبز الفينو والكيزر بنفس العجينة باستخدام الخطوات الآتية:ـ

نحضر وعاء مناسب ونضع به اللبن الدافئ مع الخميرة الفورية وملعقة من السكر ونقلبهم جيدًا، ثم نغطي الوعاء ونتركه حتى تتفاعل الخميرة. بعد ما تختمر الخميرة نضيف كمية السكر المتبقية ثم نضيف الملح والزيت والخل ونقلب المكونات جيدًا مع بعض حتى تمتزج جميع المكونات. بعد ذلك نقوم بنخل الدقيق والبيكنج بودر جيدًا في وعاء مناسب حتى نتخلص من التكتلات والشوائب. ثم يضاف الدقيق إلي مزيج الخميرة السابق ونبدأ بالعجن مع إضافة الماء الدافئ تدريجياً. نستمر في العجن لمدة لا تقل عن 10دقائق حتى تتكون لدينا عجينة طرية ومتماسكة وغير لاصقة باليد ثم نقوم بتغطية الوعاء بكيس بلاستيك ويترك في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تختمر العجينة ويتضاعف حجمها.

طريقة تشكيل العجينة

بعد ما تختمر العجينة ويتضاعف حجمها نقوم بتشكيل نصف كمية العجينة إلى كرات صغيرة بحجم البيضة. ثم نفرد كل كرة بسمك نصف سم ونلفها على شكل رول وترص في صاج فرن مدهون بقليل من الزيت حتى ننتهى من الكمية. بعد ذلك نقوم بتشكيل نصف كمية العجينة إلى كرات متوسطة الحجم ونكورها جيداً ثم ترص في صاج فرن مدهون بقليل من الزيت مع مراعاة ترك مسافة بين كل كرة والأخرى. ثم يغطي الصاج بفوطة نظيفة ويترك في مكان دافئ حتى يختمر مرة أخرى ويتضاعف حجمه. بعد ذلك نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية ونتركها حتى تسخن جيدًا قبل الخبز. ثم نحضر طبق مناسب ونضع به ملعقتين اللبن السائل وملعقتين اللبن البودرة وملعقة السكر ورشة القهوة سريعة الذوبان ونذوبهم جيدًا بواسطة ملعقة طعام. وبعد ما يختمر الخبز نقوم بدهن وجه الخبز بخليط الدهن بواسطة الفرشاة، ثم يرش الوجه بالسمسم أو حبة البركة حسب الرغبة. ثم نقوم بوضع الخبز في الفرن الساخن مسبقًا على الرف الشبكي الأوسط لمدة تتراوح ما بين 20 إلى 25 دقيقة حتى ينضج ويكتسب اللون الذهبي. ثم نخرج الخبز من الفرن ويترك جانبًا حتى يبرد تمامًا، ثم يوضع في أكياس من البلاستيك، ثم يقدم في وجبة الإفطار أو لعمل السندويتشات بألف هنا وشفا.

نصائح هامة عند عمل الخبز في المنزل