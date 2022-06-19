هتبرق في ثواني .. خلطة جهنمية لتنظيف الثلاجة بالكامل وإزالة البقع والرائحة الكريهة في 10 دقائق !!

وبالتالي يحدث تعفن على سطح الثلاجة وتصدر روائح كريهة بشكل لايصدق ، لذلك سنعطيكم في هذا المقال عدة طرق لتنظيف الثلاجة وإزالة الروائح الكريهة بكل سهولة وبمواد طبيعية .

طرق تنظيف الثلاجة بسهولة من خلال هذا المقال :-

1_طريقة تنظيف الثلاجة بواسطة فوطة

عندما ننظف الثلاجة بواسطة فوطة تكون هذه الطريقة من أسهل الطرق التي من خلالها نحصل على ثلاجة نظيفة بدون أي مجهود وسوف نوضح طريقة تنظيفها من خلال النقاط التالية.

نحضر فوطة من القطن أو قطعة قماش ونقوم بغمسها في الخل ومسح الثلاجة بها من الداخل ومن الخارج بشكل جيد.

نقوم بمسح رفوف الثلاجة أيضا والباب الخاص بها ونلاحظ نظافته بأقل مجهود.

2_تنظيف الثلاجة بواسطة المطهر

عندما يتم استخدام المطهرات في تنظيف الثلاجة فأن ذلك يعطيها رائحة ذكية ويخلصنا من الروائح ويساعد في التخلص من جميع الأوساخ الموجودة به وسوف نوضح طريقة تحضير تلك الوصفة من خلال النقاط التالية..

نحضر مطهر ديتول ونضعه في وعاء.

نقوم بوضع سائل تنظيف الأطباق مع الديتول ونقوم بواسطة سفنجة بغمسها في الخليط ونقوم بمسح الثلاجة من الداخل الخارج حتى تصبح نظيفة بأقل مجهود.

طرق التخلص من روائح الثلاجة :-

نجد عندما نقوم بوضع الأطعمة في الثلاجة فأن الروائح قد تختلط لذلك قام الكثير من النساء بالبحث عن الطرق الطبيعية للتخلص من تلك الروائح وسوف نوضح تلك الطرق من خلال النقاط التالية..

نحضر فحمه ونقوم بوضعه على رف الثلاجة لتمتص جميع الروائح وتصبح الثلاجة بدون رائحة.

وضع كوب من القهوة نجد أن رائحة البن نفاذة لذلك عندما نضع كوب من القهوة داخل الثلاجة وسوف تقوم تلك القهوة بامتصاص روائح الثلاجة وتطغي رائحة القهوة عليها وخاصة أن البن له رائحة ذكية ونفاذه.

كما يمكن تنظيف الثلاجة من الخارج بدءاً بالجهة العُلوية منها باستعمال محلول مُكوّن من الماء الساخن مع صابون غسل الصحون مع ملح الليمون ، ثمّ مَسحها بقطعة قماش ناعمة مع الخلّ أو مُنظِّف الزجاج؛ للحفاظ علي زجاج الثلاجة والمحافظة التامه عليها بكل سهوله باستخدم هذه الطريقة تحصلي على ثلاجة نظيفة بالكامل بدون اي تعب أو مجهود باستخدام هذه الخلطة السحرية يمكنك تنظيف الثلاجة بالكامل بدون اي تكاليف أو مجهود رائع

احضري قطع من الليمون المقطع وصابون سائل مع ملعقة من الخل في إناء وضعي عيون البوتاجاز في الوعاء ، وفي هذه الفترة تكونين وضعت ماء حار وصل لدرجة الغليان , ثم تضعينه فيه عيون البوتجاز المحروقة وايضا ضعي الحوامل ورشي بعض منها في الفرن سوف تلاحظين للتخلص من الدهون الكامله بوقع قصير جدا بدون في مجهود أو تكاليف استخدمي هذه الطريقة

اقوي خلطة لتنظيف الثلاجة بالكامل :-

كنا يمكن استخدام طرق اخرى من أهمها وضع ملعقة من الملح مع ملعقة من الخل مع ملعقة من البكينج بودر ثم قومي بمزح المكونات معا حتي تحصلين على مزيج متجانس ثم قومي بوضع هذا الخليط على الاماكن المراد تنظيفها ثم قومي يتركها لمدة ساعتين ثم قومي بوضع هذا الخليط مرة اخري سوق تلاحظين الفرق بين أيام في التخلص من الدهون الكامل والسواد بشكل نهائي باستخدام هذه الخلطة السحرية للتخلص من البقعووالدهون الصعبة

اقوي خلطة لتنظيف عيون البوتجازكنا يمكن استخدام طرق اخر ي من أهمها وضع ملعقة من الملح مع ملعقة من الخل مع ملعقة من البكينج بودر ثم قومي بمزح المكونات معا حتي تحصلين على مزيج متجانس ثم قومي بوضع هذا الخليط على الاماكن المراد تنظيفها ثم قومي يتركها لمدة ساعتين ثم قومي بوضع هذا الخليط مرة اخري سوق تلاحظين الفرق بين أيام في التخلص من الدهون الكامل والسواد بشكل نهائي باستخدام هذه الخلطة السحرية للتخلص من البقع والدهون الصعبة.