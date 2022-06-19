نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسرار الكوريات والهنود.. النشا والفازلين معجزة للبشرة تبييض وشد وازاله البقع والتصبغات والتجاعيد في دقائق في المقال التالي

إلى كل فتاة ترغب في الحصول على بشرة نقية وناعمة يمكنك التعرف على طريقة تحضير ماسك النشا وماء الورد لتفتيح البشرة والتخلص من الندوب السوداء وتوحيد لون البشرة ونضارتها وإشراقها، فهو يعمل على شد تجاعيد البشرة والآثار التي تدل على الشيخوخة، فماء الورد هو أكثر المكونات الطبيعية التي يتم تحضيرها من الورد التي تعمل على تنظيف البشرة ويزيدها بالكثير من الفوائد وكذلك النشا، وسنوضح لكم الطريقة بالتفصيل في سطور مقالنا التالية. كيفية تحضير ماسك النشا وماء الورد للتفتيح مكونات عمل الوصفة:- خمس ملاعق كبيرة من ماء الورد.

كمية وفيرة من نشا الذرة.

كريم الفازلين الطبيعي. خطوات تحضير الوصفة واستخدامها:- اخلطي كل المكونات في طبق عميق وحتى يتجانس تمامًا قومي بوضعه داخل علبة زجاجية صغيرة محكمة الغلق ويجب أن تكون نظيفة ومعقمة.

اشطفي بشرتك جيدًا أو المنطقة التي تريدين تفتيحها من الاسمرار ثم قومي بتدليك المنطقة بواسطة الماسك ودلكي جيدًا لعدة دقائق.

اتركي الماسك على المنطقة المراد تفتيحها ثم قومي بتركها لمدة تصل إلى نصف ساعة على الأقل واتركيها حتى تجف تمامًا.

ثم قومي بشطف المنطقة جيدًا بالماء الدافئ وبعدها قومي بتمرير قطعة من الثلج على بشرتك حتى تنغلق المسام التي فتحها الماء الدافئ.

جففي بشرتك أو المنطقة جيدًا لأن ترك الماء عليها يزيد من اسمرارها ثم قومي بترطيب المنطقة ترطيب جيد واستمري عليها لمدة شهر كامل. فوائد ماء الورد للبشرة تتمثل فوائد ماء الورد في عمل الكثير من الوصفات التي تعمل على العناية بالبشرة ومعالجة مشاكلها المختلفة.

يحد من آثار التعب والإرهاق التي تظهر على الوجه بفعل الإجهاد الشديد وعادات النوم السيئة.

يساهم ماء الورد في ترطيب البشرة ويحد من وتشققات البشرة بفعل الطقس البارد الذي يؤدي إلى جفاف البشرة.

يسد ماء الورد على مسام البشرة المفتوحة ويحميها من أي بكتيريا و ميكروبات قد تضر بالبشرة.

توّحد لون البشرة وتقضي على البقع الداكنة والمسام التي تظهر على الأنف والفتحات السوداء.

يزيد من نضارة البشرة وإشراقها وحيويتها ويزيد من لمعانها وبياضها. عمر شويل - جدة اسرار الكوريات والهنود.. النشا والفازلين معجزة للبشرة تبييض وشد وازاله البقع والتصبغات والتجاعيد في دقائق - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اسرار الكوريات والهنود.. النشا والفازلين معجزة للبشرة تبييض وشد وازاله البقع والتصبغات والتجاعيد في دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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