طريقة مفصلة لتحضير كيكة الرواني في المنزل بخطوات سهلة الصنع وبمكونات اقتصادية

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كيكة الرواني تعد من الحلويات التي يحبها كل من يتذوق طعمها من الوهلة الأولي ويرجع السبب الرئيسي لطعمها الشهي واللذيذ والمحبب أيضا لكل طفل صغير، وإذا كنت سيدتي تبحثين عن مكونات عمل كيكة الرواني سنقدمها لكم خلال الأسطر القادمة فهي من المكونات الطبيعية والتي لا تسبب اي شكل من أشكال الضرر للأطفال أو من يتناولها، بالإضافة إلى أنها متواجدة بالفعل في جميع المطابخ ومتوفرة في كافة السوبر ماركت بأسعار بسيطة وغير مكلفة، وفي هذه المقال سنوضح لكم خطوات تحضير كيكة الرواني في المنزل فتابعونا لمعرفة المزيد من التفاصيل.
مكونات تحضير كيكة الرواني
تعد كيكة الرواني من أنواع الحلويات التي لا يعرف عنها فئة كبيرة من الأشخاص في الوطن العربي، وإذا كنت سيدتي تريدي صنع نوع جديد من الحلويات لأطفالك في المنزل بخطوات سهلة الصنع وبمكونات اقتصادية ومتوفرة لديك في مطبخك عليك تحضير المكونات التالية، وهي:
- كوب واحد من الدقيق الأبيض.
- كوب ونصف من دقيق السميد.
- علبة صغير من الزبادي.
- أربع معالق من السكر البودر.
- نصف كوب من جوز الهند.
- ثلاث بيضات.
- معلقة كبيرة من البيكنج باودر.
- بشر برتقالة واحدة.
- ملعقة كبيرة من الفانيليا.
طريقة تحضير كيكة الرواني في المنزل
نقدم إليكم طريقة مفصلة لتحضير كيكة الرواني في المنزل، إليكم الخطوات التالية وهي:
- اولا عليك إحضار وعاء وضعي فيه كوب ونصف من الدقيق الأبيض المنخول جيدا، ثم ضعي دقيق السميد وملعقة كبيرة من البيكنج باودر واخلطيهم جيدا حتي يمتزجوا مع بعضهم البعض.
- والآن احضري الخلاط الكهربائي وضعي فيه عدد ثلاث بيضات وملعقة كبيرة من الفانيليا وبشر البرتقالة واخلطيهم جيدا.
- ثم قومي بإضافة أربع معالق من السكر البودر ونصف كوب من جوز الهند واستمري في الخلط.
- احضري وعاء الدقيق وقومي بوضع الخليط الموجود في الخلاط الكهربائي وضعيهم على بعض واستمري في التقليب حتي يتكون خليط شبه سائل وضعي الخليط في صينية الكيكة.
- سخن الفرن على درجة حرارة متوسطة وضعي فيه صينية الكيكة واتركيها لمدة عشر دقائق حتي يصبح لونها ذهبي واغلقي الفرن.
- قدميها في طبق التقديم مع كوب من الشاي أو العصير وبالهنا والشفا.
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