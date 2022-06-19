نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معقول ملعقة من القهوة في هذه الوصفة ستكون سر جمالك وهترجعك 20 سنة لورا ونتيجتها من أول مرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة لاقت وصفات القهوة للبشرة شهرة كبيرة في الفترة الأخيرة لقدرتها الرائعة على التحسين من حالة البشرة خاصةً ذات التصبغات والتجاعيد كما أن القهوة غير مكلفة لهذا فهي أفضل من مستحضرات التجميل التي تحتوي على مواد غير معلومة المصدر أو التأثير وقد تضر بشرتنا مع الوقت، بالإضافة إلى أننا نجد أن معظم مستحضرات العناية بالبشرة تلك يدخل في تكوينها القهوة، لكل ذلك نضع لكم في السطور القادمة أكثر من وصفة قهوة للبشرة للعناية بها.

فوائد القهوة للبشرة

كوب واحد فقط من القهوة يوميًا -على عكس الشائع- يوفر للجسم الكثير من الفوائد أو المعجزات مثل تعزيز معدل الحرق للدهون تقوية الذاكرة وزيادة القدرة على التركيز، أما عن خصائصها العلاجية التجميلية فهي عديدة بالنسبة للبشرة من حيث تنعيم البشرة وإعادة حيويتها وتبييضها.

ماسكات القهوة للبشرة

هناك طرق كثيرة مجربة بالقهوة من أجل حل مشاكل البشرة المتنوعة التي تواجه الكثير من الفتيات كما يلي:

القهوة لتفتيح البشرة

لبشرة ناصعة البياض وافتح من بشراك الحالية إليكي تلك الوصفة:

قومي بخلط ثلاث ملاعق حليب سائل مع ملعقة كاكاو بدون سكر وأخرى من بن القهوة. يتم تدليك الوجه بهذه الوصفة جيدًا حتى تُنشط الدورة الدموية واتركيها لبعض الوقت حتى تجف على البشرة. قبل نزعها عن الوجه يدلك الوجه مرة أخرى لتسهيل تنظيف البشرة.

القهوة للهالات السوداء

تعاني الكثير من الفتيات من تلك المشكلة المزعجة ولا يوجد حل كامل لها ولكن القهوة لها مفعول كبير مع المواظبة عليها كما يلي:

نضيف لملعقة قهوة كمية متساوية من زيت الزيتون وماء الورد. المزيج الناتج بعد خلطه جيدًا يتم توزيعه أسفل العين على منطقة الهالات السوداء على أن يتم فرده بلطف لأن تلك المنطقة حساسة جدًا. بعد ربع ساعة تقريبًا يغسل الوجه بالماء جيدًا.

القهوة لتقشير الوجه

تقشير الوجه عملية ضرورية يجب أن تقوم بها المرأة كل أسبوعين تقريبًا حتى نزيل الجلد الميت الذي يسبب لون البشرة الداكن: