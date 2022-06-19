اسرار الهنود.. القهوة على الشامبو ضعيها على شعرك ترطيب ونعومة وتطويل والتخلص من جميع مشاكله

تعد وصفة القهوة على الشامبو من أكثر الوصفات الناجحة في مجال العناية بالشعر، ومن الجديد في هذه الوصفة أنه يتم خلطها مع الشامبو مما يعمل على تقليل تأثير الشامبو على الشعر الذي يؤدي إلى جفافه وهيشانه، والقهوة لها خصائص فعالة في الحد من مشاكل الشعر المختلفة ويعالجها ويزيدها بفوائد إضافية، والشعر يجب الاهتمام به كالاهتمام بصحتنا ويجب أن نحرص على تغذيتنا بشكل جيد فالتغذية الجيدة أيضًا عامل مهم من عوامل الحصول على شعر صحي.

طريقة تحضير وصفة القهوة على الشامبو

مكونات عمل الوصفة:-

ملعقتان كبيرتان من القهوة المطحونة.

كوب كبير من الماء الدافئ.

عصير ليمون.

خطوات تحضير الوصفة:-

يجب تسخين الماء حتى يغلي تمامًا ثم قومي برفعه من على النار وأضيفي إليه القهوة وعصير الليمون وقلبي الخليط ثم اتركيه يبرد قليلًا.

بعد ذلك قومي بصب الخليط داخل زجاجة الشامبو التي تستخدمينها لشعرك ومن الأفضل أن يكون شامبو جونسون لأنه صحي وطبيعي وخالي من الكبريت.

اشطفي شعرك بالماء جيدًا قبل الاستحمام ثم قومي بتدليك فروة رأسك بشامبو القهوة وجونسون ودلكي لمدة خمس دقائق تقريبًا حتى يتغلغل إلى فروة الرأس بشكل جيد.

اتركيه على رأسك لمدة خمس دقائق ثم قومي بشطف شعرك بالماء وقومي بالاستحمام وبعد الانتهاء يجب تجفيف شعرك وتصفيفه وترطيبه واستمري على هذه الوصفة مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا.

وصفة القهوة وزيت جوز الهند للشعر

مكونات الوصفة:-

ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.

زيت لافندر عطري.

ملعقة قهوة مطحونة كبيرة.

طريقة وخطوات تحضير الوصفة:-

أول خطوة قومي بإضافة القهوة مع زيت اللافندر وزيت جوز الهند في علبة صغيرة وقلبيهم إلى أن يصبحوا خليط واحد متجانس.

اشطفي شعرك أولًا حتى تتأكدي من عدم وجود أي زيوت أو كريمات أو أتربة من الجو عليه بالماء الدافئ حتى تنفتح مسام الرأس.

بعد ذلك قومي بتطبيق الوصفة على شعرك بحركات دائرية قومي بتدليكها في فروة الرأس وطبقيها على الشعر كله واتركيها عليه لمدة ساعة على الأقل.

في النهاية قومي بشطف شعرك بالماء والشامبو وكرري هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع.

فوائد القهوة للشعر

القهوة لها فوائد كثيره للشعر لذلك تدخل في معظم وصفات تطويل وتكثيف الشعر.

تساعد القهوة في منع تساقط الشعر وحل جميع مشاكله.

يساعد الكافيين الموجود في القهوة في تحفيز نمو بصيلات الشعر وجعله أكثر صحة.

تساعد في تصفيف الشعر بكل سهولة ويعمل على تنعيم وفرد الشعر.

تنظف فروة الرأس وتحسين من لون الشعر.

لذلك عند قيامك بعمل ماسك للشعر ضعي ملعقة من القهوة على وصفتك.