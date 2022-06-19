مكون شوف مفعوله لصبغ الشعر باللون الأشقر الجذاب في البيت بلا صبغات أو مكونات ضارة بالشعر لونه يجنن

صبغ الشعر وتغيير لونه من الخطوات التي تحدث فارقًا كبيرًا في شكل المرأة وفي تحسين حالتها النفسية وزيادة ثقتها بنفسها خاصةً إذا كان الناتج النهائي مذهل وبشهادة الجميع ومن أكثر الألوان التي تتجه إليها النساء لصبغ شعرها به هو اللون الأشقر والذي يتفق مع العديد من أنواع البشرة ولا سيما البشرة الفاتحة، ولكن نظرًا لأن معظم الصبغات ضارة وتتسبب في مشاكل عديدة للشعر في المستقبل فإن النساء تخشى من صباغة الشعر من الأساس، ولكن من خلال بعض المكونات الطبيعية التي سنصفها لكم اليوم يمكن بسهولة صبغ الشعر باللون الأشقر في المنزل وبدون تكلفة أو ضرر.

صبغ الشعر باللون الأشقر في المنزل

بعض المكونات الطبيعية تغني تمامًا عن استخدام مستحضرات التجميل المستخدمة في صبغ الشعر ولا تؤثر على الشعر بالسلب مع الوقت، تلك المكونات الطبيعية تغير لون الشعر بطريقة طبيعية ومن ناحية أخرى مفيدة للشعر وتوفر له قدر كبير من التغذية بالعناصر والمعادن الطبيعية الموجودة بها، قد يكون مفعول تلك المواد قصير ولكنه على الأقل آمن كليًا على الشعر مهما طال أو تكرر استخدامه.

طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر

قبل تطبيق تلك الصبغة على الشعر يجب أن نتأكد أنها مناسبة تمامًا للبشرة فهي لا تليق إلا على أصحاب البشرة الفاتحة في الكثير من الأوقات لهذا لا يجب المجازفة في صبغ الشعر إلا بعد التأكد: