تطويل الشعر بجنون.. خلطة هندية جبارة لتكثيف الشعر بسرعة الصاروخ وإنبات الفراغات وعلاج الصلع في 7 ليالي

جميع النساء تطمح للوصول إلى درجة النساء الهنديات من حيث طول وكثافة شعرها، تلعب الوراثة دور هام في نقل الشعر الطويل والناعم عبر الأجيال ولكن العناية الصحيحة بالشعر هي الأكثر فائدة لهن، إذ يقومن بإستخدام زيوت طبيعية وصنع وصفات هندية من مكونات منزلية مضمونة لذلك تجد كل الهنديات يتميزون بنعومة الشعر ولمعانه وكثافته، في هذا المقال نقترح عليكم بعض الوصفات الهندية التي ستساعد على نمو الشعر .

وصفة هندية جبارة لتطويل الشعر بجنون برشة واحدة بدون غسل

أول وصفة معنا هي وصفة الصبار، يساعد الصبار على ترطيب الشعر وحمايته من التقصف والتساقط ويعزز ويقوم بتنشيط الدورة الدموية بفروة الرأس، لذلك هو من الوصفات المناسبة لجعل الشعر أقوى، ومكونات الوصفة هي:

زجاجة غطاء بخاخ.

ماء.

صبار.

إناء صغير

خطوات تحضير وصفة الصبار لترطيب الشعر وجعله أكثر نعومة

نقوم بإحضار إناء صغير ونضع به ملعقتين كبيرتين من مستخلص الصبار الصافي.

نقوم بتقليب المستخلص حتى يصبح قوامه رقيق.

يتم إضافة ملعقتين كبيرتين من الماء إلى مستخلص الصبار ونقلب جيدًا حتى يمتزجا ويكون قوام المزيج شبه كريمي.

يتم وضع المزيج في زجاجة غطاء بخاخ ويتم تحريكها جيدًا.

يتم غسل الشعر بالماء الفاتر وتجفيفه قليلا ثم يتم رش المزيج في جميع أنحاء الشعر ونركز على فروة الرأس.

يتم إستخدام هذا المزيج على الشعر مرة كل يومين.

وصفة عصير البصل لحماية الشعر من التساقط

يقوم عصير البصل بحماية الشعر من التقصف والتساقط ويساعد على نمو الشعر بسرعة كبيرة؛ وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الكبريت الذي ينشط الدورة الدموية في الشعر ويجعله أكثر حيوية، لذلك فإنه من أفضل الوصفات الطبيعية للشعر، وطريقة تحضير الوصفة هي: