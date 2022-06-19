النشا وبودرة الأطفال السحرية: لتبيض خرافي للبشرة والأماكن الغامقة في الجسم.٢٠٢٢

نقدم لكم النشا وبودرة الأطفال السحرية ، حيث يعد تبيض البشرة من أهم الأشياء التي يبحث عنها الجميع من النساء أو الرجال فنحنا نسهل لكم البحث عن الوصفات الطبيعية قد يكون مكونات ليست متوافرة دائما نقدم لكم وصفات سهلة وبسيطة موجودة في كل منزل لا تحتاج سوأ أن تقومي بتحضيرها اليوم نقدم كريم النشا وبودرة الأطفال الكريم الرائع في التفتيح الفوري بودرة الأطفال معروف عنها أنه تحسن الجلد وتعمل علي تفتيح البشرة والجسم وتجعل البشرة ناعمة جدا من الممكن استخدام بودرة في الوجه بديل عن الفونديشن فلها استخدامات عديدة وفي هذا الماسك أو الكريم تمنح البشرة تفتيح رائع ونعومة فائقة سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني علي طريقة عمل النشا وبودرة الأطفال السحرية الماسك الخرافي في التفتيح الفوري.٢٠٢٢

مكونات عمل النشا وبودرة الأطفال السحرية لتبييض البشرة بشكل سحري وتحدي

إليكم مكونات هذا الماسك مكونات سهلة وبسيطة للغاية وهي كالتالي:-

١ملعقة كبيرة من النشا.

١ملعقة من بودرة الأطفال أي نوع متوافر.

١ملعقة من زيت الزيتون.

١ملعقة من ماء الورد.

١ملعقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف اليوم علي طريقة تحضير الماسك بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كما يلي:-

نحضر وعاء نظيف ونضع فيه ملعقة كبيرة من النشا مع ملعقة كبيرة من بودرة الأطفال ونقلب جيدا. بعد ذلك نضع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ونخلطهم جيدا. ثم نضع ملعقة كبيرة من ماء الورد وملعقة صغيرة من عصير الليمون ونقلب جيدا حتى يصبح الخليط مثل الكريم . لو أصبح سائل جدا نضع نشا ولو أصبح سميك قليلا نضع مزيد من ماء الورد.

طريقة الاستخدام

الأن طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وبسيطة ومفيدة لكم هي كالاتي:-

نغسل الوجه جيدا بغسول مناسب وبماء دافئ لفتح المسام وتخلص من أي زيوت أو كريمات.

نفرد الكريم علي البشرة بطبقة سميكة نوعا ما.

نترك الكريم علي البشرة لمدة نصف ساعة حتي يجف تماما.

بعد ذلك نفرك الكريم جيدا ثم نغسل الوجه جيدا بالماء البارد لقفل المسامات.

سوف تشعرين بالفرق الكبير من أول استخدام ونعومة فائقة جدا.

فوائد مذهلة لكريم النشا وبودرة الأطفال الرهيبة في تبييض البشرة بكل سهولة.

اليوم سوف نتعرف علي فوائد هذا الكريم السحري في تبييض البشرة بشكل مبهر للغاية وتحدي وهي كما يلي:-