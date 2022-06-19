نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمكونين .. طريقة عمل مزيل عرق طبيعي بمنزلك رائحته ولا في الخيال أفضل من مزيلات العرق في الصيدليات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد مشكلة العرق أحد أبرز المشكلات التي تسبب إحراج كبير لدى الكثير منا، خاصة في فصل الصيف ومع ارتفاع الحرارة الناتج عن أشعة الشمس، مما يجعل الكثير من الأفراد يبحثون عن مزيل عرق مناسب وفعال، إلا أن الكثير من تلك المنتجات الصناعية عادة ما تتسبب في إصابة الجلد بحساسية، بالإضافة إلى بعض الأعراض الجانبية الآخرى الغير مرغوبة، لذا ينصح بتصنيع مزيل عرق منزلي واستعماله بشكل مستمر.

طريقة عمل مزيل عرق طبيعي بمنزلك

توجد العديد من المكونات الطبيعية التي يمكن استعمالها لتحضير مزيل عرق طبيعي، ونوضح ذلك من خلال ما يلي:

مزيل عرق بالشبة والمسك

المكونات:

ملعقتين من الشبة.

بضع نقاط من المسك.

ملعقتين بودرة تلك.

طريقة تحضير الوصفة:

تخلط المكونات السابقة معا داخل وعاء مناسب.

يستعمل هذا الخليط بمنطقة أسفل الابطين.

تدهن المنطقة بواسطة قطنة يتم غمسها في الخليط.

يفضل تطبيق هذه الوصفة بعد الاستحمام مباشرة بصورة يومية.

مزيل عرق طبيعي بالنشا

تتميز النشا بكونها أحد المواد التي تستعمل في تحضير كثير من التركيبات المستعملة للتخلص من الروائح الكريهة، ونوضح ذلك من خلال ما يلي:

مكونات الوصفة:

زيت جوز هند.

زبدة الشيا.

نشا.

صودا خبز.

رائحة طبيعية.

طريقة تحضير الوصفة:

يتم خلط كميات مناسبة من زبدة الشيا وزيت جوز الهند.

يلاحظ اندماج تلك المكونات ومن ثم نحصل على خليط سائل القوام.

تضاف النشا بالإضافة إلى كمية بسيطة من صودا الخبز.

تضاف إحدى الروائح الطبيعية المحببة لدى المستخدم مثل الياسمين أو اللافندر.

يترك الخليط حتى تهدأ حرارته تمام ويعبأ داخل عبوة نظيفة.

ينصح بغلق العبوة جيدا لحين الاستعمال حيث تدهن منطقة تحت الابطين بواسطته.

ينصح بتطبيق الوصفة في تلك المنطقة قبل الذهاب إلى النوم بعدة دقائق.

مزيل عرق طبيعي بالليمون

يتميز الليمون بكونه أحد الخضراوات المحتوية على كثير من المواد الهامة، ونوضح ذلك من خلال ما يلي:

المكونات:

ليمون.

ماء ساخن.

طريقة تحضير الوصفة: