نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسك بذور الكتان أفوي كولاجين طبيعي يحارب التجاعيد يجعل بشرتك شابة صافية واكثر نضارة من أول استعمال في المقال التالي

خلطة بذور الكتان لشد الوجه، يحتوى بذر الكتان على كميات غنية من العناصر الغذائية الهامة التي تعود بفائدة كبيرة على صحة البشرة وتغذيتها بشكل سليم مما يعمل على علاج الكثير من مشاكل البشرة التي تواجه الفتيات عادة، وذلك بفضل احتوائه على دهون الأوميغا 3 الغير مشبعة التي تساعد فى علاج حب الشباب وتخفيف أي حكة أو التهاب فى البشرة، إلى جانب قدرة بذور الكتان على استعادة الشباب الدائم للبشرة وتأخير ظهور التجاعيد بها ومنحك بشرة مشدودة ونضرة تجعلك أصغر سناً بعشر سنوات، فتعرفي على أفضل الماسكات الطبيعية البشرة باستخدام بذور الكتان الغنية. وصفة بذر الكتان لشد الوجه والتخلص من التجاعيد المكونات: ملعقة من بذور الكتان.

ملعقة من جل الألوفيرا.

نصف ملعقة من زيت الزيتون. طريقة التحضير والاستخدام: احضري إناء أضيفي به ملعقة من بذور الكتان إلى نصف كوب من الماء ثم ضعيه على نار متوسطة.

اتركي الخليط حتى الغليان وإلى أن يتحول سمك الماء إلى قوام لزج مثل الجل.

ارفعي الخليط من على النار ثم قومى بتصفيته للتخلص من البذور والحصول على الجل فقط.

أضيفي على الجل المكونات الأخرى من زيت الزيتون وجل الألوفيرا وامزجيهم جيدا لعدة دقائق حتى تتجانس المكونات تماما.

استخدمي الكريم على بشرتك ثلاث مرات أسبوعيا لتحصلي على وجه مشدود فى أسرع وقت. وصفة بذور الكتان لتقشير الوجه وترطيبه المكونات: ملعقتين كبيرتين من بذر الكتان.

ملعقة كبيرة من الحليب.

ملعقة كبيرة من العسل. طريقة التحضير: يتم طحن بذور الكتان جيدا بواسطة المطحنة الكهربائية حتى تتحول البذور إلى مسحوق ناعم.

أضيفي الحليب والعسل إلى مسحوق بذر الكتان وامزجيهم معا جيدا حتى تتجانس المكونات.

وزعي الخليط على الوجه وافركيه برفق لعمل تدليك خفيف ثم اتركيه على البشرة لمدة 10 دقائق.

يتم غسل الوجه بالماء البارد. وصفة بذور الكتان لتقشير البشرة المكونات: ملعقة كبيرة من مسحوق بذر الكتان.

ملعقة كبيرة من الحليب.

ملعقة كبيرة من القرفة. الطريقة: يتم خلط جميع المكونات جيدا حتى تحصلي على قوام مثل العجينة.

يوضع الماسك على بشرة نظيفة ثم يترك لمدة 15 دقيقة.

يتم غسل الوجه بالماء البارد.

تكرر الوصفة مرتين أسبوعيا وستلاحظي أن بشرتك أصبحت أكثر شبابا. عمر شويل - جدة ماسك بذور الكتان أفوي كولاجين طبيعي يحارب التجاعيد يجعل بشرتك شابة صافية واكثر نضارة من أول استعمال - ثقفني

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