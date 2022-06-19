نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صوص الشوكولاتة بالكاكاو في 3 دقائق لتزيين الكيك والحلويات بدون كريمة او زبدة في المقال التالي
صوص الشوكولاتة بالكاكاو في 3 دقائق، هناك الكثير من الأمهات السيدات التي يفضلون تحضير كافة الوصفات من المنزل والابتعاد عن شرائها من الخارج، وتعد الحلويات من أكثر الأشياء التي يفضل تناولها في المطاعم وهذا لأنهم يقومون بإضافة الكثير من الصوصات ويقومون بتزيين الحلويات بالشكل مميز جدًا، ولذلك تبحث الأمهات دائماً على طريقة تحضير هذه الصوصات من المنزل، ومن أكثر واحلي الصوصات التي تضاف على الحلويات والكيك والبسكويت به هو صوص الشوكولاتة كما يضاف على المشروبات الساخنة والباردة، ولذلك سنقدم لكم اسهل وأسرع طريقة لعمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي بمكونات بسيطة جدًا بالكاكاو بدون إضافة شوكولاتة تحضير صوص لامع ولذيذ جدًا مثل الجاهزة تمامًا.
مقادير عمل صوص الشوكولاتة بالكاكاو
سنقدم لكم المكونات التي نحتاجها في تحضير صوص الشوكولاتة بالكاكاو، المكونات هي:
- كوب حليب دافئ.
- ¾ كوب من السكر.
- كوب زيت.
- 3 معالق كبيرة بودرة الكاكاو.
- 2 ملعقة كبيرة من الحليب البودر.
- رشة من الفانيليا.
طريقة تحضير عمل صوص الشوكولاتة بالكاكاو
- أولاً نقوم بوضع كوب من الحليب في إناء نقوم بوضعه على النار حتى يدفئ فقط، لا تقومي بتسخين الحليب يدفئ فقط.
- بعد ذلك نأتي بالخلاط الكهربائي ونقوم الحليب الدافئ و3/4 كوب من السكر.
- نقوم بضرب هذه المكونات جيداً مع بعضهم لمدة 5 دقائق حتى يذوب السكر مع الحليب.
- بعد ذلك نقوم بوضع الحليب البودر و الفانيليا.
- ثم نقوم بضرب المكونات و يمتزجا، نضيف الكاكاو على الحليب.
- نضرب صوص الشوكولاتة جيداً حتى يذوب الكاكاو مع الحليب ونتأكد من ذلك لكى لا يحدث تكتلات في الصوص.
- بشكل تدريجي على شكل خيط رفيع نقوم بسكب الزيت على خليط الحليب مع الضرب المستمر.
- ستلاحظين أن قوام الصوص بدأ يثقل ويصبح كريمي.
- نوقف ضرب صوص الشوكولاتة بعد أن يتم تشكيل الصوص.
- ثم نأتي ببرطمان ويكون معقم بالماء الساخن ثم نجفف البرطمان جيدا.
- نتأكد من عدم وجود ماء داخل البرطمان ثم نسكب صوص الشوكولاتة بداخله ونغلق البرطمان جيدًا ويوضع في الثلاجة.
- يمكننا حفظ الصوص لمدة أسبوعين كحد أقصي في الثلاجة.
- يستخدم في تزيين الكيك والحلويات ويقدم بجانب البسكويت وبالصحة والهنا.
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