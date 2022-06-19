صوص الشوكولاتة بالكاكاو في 3 دقائق لتزيين الكيك والحلويات بدون كريمة او زبدة

صوص الشوكولاتة بالكاكاو في 3 دقائق، هناك الكثير من الأمهات السيدات التي يفضلون تحضير كافة الوصفات من المنزل والابتعاد عن شرائها من الخارج، وتعد الحلويات من أكثر الأشياء التي يفضل تناولها في المطاعم وهذا لأنهم يقومون بإضافة الكثير من الصوصات ويقومون بتزيين الحلويات بالشكل مميز جدًا، ولذلك تبحث الأمهات دائماً على طريقة تحضير هذه الصوصات من المنزل، ومن أكثر واحلي الصوصات التي تضاف على الحلويات والكيك والبسكويت به هو صوص الشوكولاتة كما يضاف على المشروبات الساخنة والباردة، ولذلك سنقدم لكم اسهل وأسرع طريقة لعمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي بمكونات بسيطة جدًا بالكاكاو بدون إضافة شوكولاتة تحضير صوص لامع ولذيذ جدًا مثل الجاهزة تمامًا.

مقادير عمل صوص الشوكولاتة بالكاكاو

سنقدم لكم المكونات التي نحتاجها في تحضير صوص الشوكولاتة بالكاكاو، المكونات هي:

كوب حليب دافئ.

¾ كوب من السكر.

كوب زيت.

3 معالق كبيرة بودرة الكاكاو.

2 ملعقة كبيرة من الحليب البودر.

رشة من الفانيليا.

طريقة تحضير عمل صوص الشوكولاتة بالكاكاو