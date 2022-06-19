طول عمرنا نلف الكرنب وورق العنب غلط بالمقص فقط هتلفى أكبر كمية بسرعة البرق

ربما يكون من المهم الصعبة التي تواجهها ربات البيوت هو أمور الطبخ وخاصة عندما لا يكون لدى المرأة المهارة والموهبة في الطبخ، وربما لف المحشي من أصعب أنواع الطبخ وذلك لأنه يستهلك الكثير من الوقت والمجهود، وربما لا يكون مرضي في النهاية لربة المنزل، لذلك سوف نوضح لكم أبرز الطرق السهلة التي سوف تجعل ربات البيوت يقومون بلف المحشي في أوقات قصيرة، ومجهود أقل.

طريقة لف الكرنب

حيث أنه بكل سهوله يمكنك أن تقومي بلف ورق العنب والكرنب كمية كبيرة في وقت قليل عن طريق الخطوات التالية:

حيث انه في البداية يجب أن تقومي بوضع اناء على النار ويتم وضع بها كمية كبيرة من الماء حتى الغليان.

كما أنه بعد ذلك تقومي بإدخال الكرنبة دون ان يتم تقطيعها واتركيها في الماء لفترة قليلة.

وبعد ذلك يجب أن تخرجيها من الماء يتم تصفية الكرنب لكي تتمكن من تقطيعها بشكل جيد.

كما أنه في حال اللف لابد من تجهيز مقص وتقومي بعد ذلك بتقطيع كل العروق من الكرنب عن طريق استخدام المقص.

بعد ذلك لابد ان تحضري الحشو الذين ترغبين فى وضعه بداخل الأوراق.

كما أنه يجب أن تقومي بوضع الأوراق والعروق المتبقيه في أسفل الحلة حتى لا يحترق الكرنب.

ونبدا في الخطوة التالية وهي رص اصابع الكرنب وورق العنب حتى يتم تسويته وتقديمه بكل سهولة فيما بعد.

كما أنه توجد الكثير من الطرق المختلفة من أجل لف ورق العنب والكرنب في المنزل في وقت قصير وبدون أي مشاكل، ولهذا السبب يمكنك القيام باستخدام الطريقة الموضحة مع تغيير الحشو على حسب رغبة كل شخص .