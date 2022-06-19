أحسن من المخابز.. خبز الدار الرائع في الحلة بدون خميرة ولا عجن ولا فرن هش وقطنى وخفيف فى 3 دقائق بطريقة لا تصدق

أحسن من المخابز.. خبز الدار الرائع في الحلة ، يعتبر خبر الدار الذي يتم تحضيره في الحلة من أهم الأطعمة الأساسية في دول البحر المتوسط، ولذا السبب نجد ربات البيوت يقمن بتحضيره بأنفسهم في المنازل ويحصلون على نتائج ناجحة للغاية، والهدف منه أنه يحد من الأمراض والأوبئة ويمنع انتشارها، كما أنه من الممكن تحضير أطعمة متنوعة منها الخبز الأبيض وأيضًا خبز الشوفان، ولا تحتاج لفرن لتحضيره، ويتم تحضيره أيضًا دون خميرة ليقلل من الوقت والجهد المبذول من أجل التحضير، ونحن اليوم سوف نساعدك في تحضيره في المنزل والحصول على أفضل النتائج بمكونات بسيطة للغاية موجودة في كل منزل.

أحسن من المخابز.. خبز الدار الرائع في الحلة

تتمكني من تحضير خبز الدار بالمنزل بكل سهولة ومتاحة بمكونات اقتصادية بأقل تكلفة، فكل ما تكوني بحاجة له الآتي:ـ

المكونات:ـ

كوب من الدقيق.

القليل من السمن أو الزبد حسب الرغبة.

ملح.

ماء.

طريقة التحضير:ـ