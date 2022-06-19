نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحسن من المخابز.. خبز الدار الرائع في الحلة بدون خميرة ولا عجن ولا فرن هش وقطنى وخفيف فى 3 دقائق بطريقة لا تصدق في المقال التالي
أحسن من المخابز.. خبز الدار الرائع في الحلة ، يعتبر خبر الدار الذي يتم تحضيره في الحلة من أهم الأطعمة الأساسية في دول البحر المتوسط، ولذا السبب نجد ربات البيوت يقمن بتحضيره بأنفسهم في المنازل ويحصلون على نتائج ناجحة للغاية، والهدف منه أنه يحد من الأمراض والأوبئة ويمنع انتشارها، كما أنه من الممكن تحضير أطعمة متنوعة منها الخبز الأبيض وأيضًا خبز الشوفان، ولا تحتاج لفرن لتحضيره، ويتم تحضيره أيضًا دون خميرة ليقلل من الوقت والجهد المبذول من أجل التحضير، ونحن اليوم سوف نساعدك في تحضيره في المنزل والحصول على أفضل النتائج بمكونات بسيطة للغاية موجودة في كل منزل.
أحسن من المخابز.. خبز الدار الرائع في الحلة
تتمكني من تحضير خبز الدار بالمنزل بكل سهولة ومتاحة بمكونات اقتصادية بأقل تكلفة، فكل ما تكوني بحاجة له الآتي:ـ
المكونات:ـ
- كوب من الدقيق.
- القليل من السمن أو الزبد حسب الرغبة.
- ملح.
- ماء.
طريقة التحضير:ـ
- في البداية يجب عليم القيام بنخل الدقيق عدة مرات حتى لا يتكل الخليط منك خلال التحضير.
- في إناء نظيف للغاية يتم وضع الدقيق به ويضاف له الملح مع الاستمرار في التقليب حتى تتجانس المكونات معًا.
- من ثم نقوم بإضافة السمن النباتي ونفرك الدقيق بشكل جيد بالسمن حتى أن تختلط سويًا بشكل جيد.
- من ثم يتم وضع الماء على الخليط بمعدلات جيدة للعجن.
- عند الحصول على عجينة متماسكة ولينة نقوم بتغطيتها بنايلون وتترك قليلاً حتى أن ترتاح.
- وبعد مرور ربع ساعة نرفع النايلون من العجين وتقسم العجينة لعدة أقسام صغيرة متساوية.
- ونقوم برش الدقيق على الطاولة وتكون نظيفة من ثم نقوم بفرد العجين من خلال النشابة حتى أن نحصل على شكل دائري بسمك جيد.
- نضع طاسة على النار ونضع به الخبز ويقلب على الجانبين حتى تمام النضج.
- كما أنه من الممكن القيام بإضافة السكر أو اللبن البودر واستبدال السمن من أجل الحصول على عجينة لينة.
- حتى أن تضمن نجاح الخبز يجب أن نضع بعين الاعتبار أن يتم تحضيره على الشعلة الكبيرة بالبوتاجاز وعلى مستوى نار هادئ، ويجب استخدام ماء دافئ عند العجن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحسن من المخابز.. خبز الدار الرائع في الحلة بدون خميرة ولا عجن ولا فرن هش وقطنى وخفيف فى 3 دقائق بطريقة لا تصدق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.