نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ببيضة واحدة عملت ٨٠ قطعة بسكوت بيمبو أسهل طريقة لبسكويت الشيكولاته زي الجاهز وتحدي في المقال التالي
يمكن بمكونات بسيطة وبيضة واحدة عمل بسكويت بيمبو بالشكولاته وإعداد حوالي 80 قطعة حلوى، فهي من أكثر أنواع الحلويات التي يتم شرائها بكثرة من السوبر ماركت من جانب الأطفال والكبار، وحرصت الكثير من ربات البيوت على إعدادها بالمنزل لتوفير تلك الأموال التي يتم صرفها مقابل الحصول عليها، من خلال إعدادها بالمنزل لضمان جودتها ونظافتها وإعدادها بكميات كثيرة بمبلغ بسيط، حيث يمكن تناولها بجانب كوب من الشاي أو بين الوجبات الرئيسية، كما يمكن للأطفال أخذها معهم إلى المدارس أو النوادي أو في أي خروجة فهي تحقق أشباع لكل من يتناولها.
مكونات عمل بسكويت بيمبو بالشكولاته
- كوبان ونصف من الدقيق الأبيض .
- ½ كوب من السكر الأبيض الناعم.
- ½ كوب من زيت ذرة إو عباد الشمس.
- بيضتان.
- م.ص فانيليا سائلة.
- م.ك عسل أسود خام.
- 2 م.ص من البيكينج بودر
- ذرة ملح
تغليف البسكويت وتزينه بشيكولاته قابلة للذوبان.
يمكن من خلال بيضة واحدة تحضير البسكويت ولكن مع التخلي عن نصف مقادير المكونات السابقة ذكرها
طريقة تحضير البسكويت خطوة بخطوة
- في وعاء عميق نقوم بوضع الدقيق والبيكنج بودر والملح ويتم نخلهم مع بعض سوياً.
- في وعاء آخر يتم خلط كلاً من البيض والفانيليا معاً حتى نحصل على خليط كريمي أبيض ثم يتم إضافة العسل الأبيض بشكل تدريجي مع الخلط ثم نقوم بإضافة الزيت رويداً رويداً حتى تتجانس المكونات بشكل تام.
- يتم إضافة الخليط السائل إلى خليط الدقيق السابق مع التقليب المستمر حتى يتم تكوين عجينة متماسكة.
- يتم ترك العجينة حتى ترتاح لمدة عشر دقائق تغطيتها بكيس من البلاستيك.
- بعد عشر دقائق يتم فرجها ما بين كيسين على أن تكون على ارتفاع ½ سم ، وقطعيها حسب الرغبة ولكن يفضل شكل دائري ثم نرصها بصينية مدهونة مادة دهنية ثم إدخالها الفرن على درجة حرارة 170 درجة لمدة عشر دقائق حتى تنضج.
- بعد اكتمال النضج نقوم بإخراجها وكل قطعتين يتم إلصاقها ببعض من الشوكولاته الذائبة ورصها في صينية التقديم وادخالها الثلاجه قبل التقديم بساعة حتى تتماسك الشيكولاتة.
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