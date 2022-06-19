ببيضة واحدة عملت ٨٠ قطعة بسكوت بيمبو أسهل طريقة لبسكويت الشيكولاته زي الجاهز وتحدي

يمكن بمكونات بسيطة وبيضة واحدة عمل بسكويت بيمبو بالشكولاته وإعداد حوالي 80 قطعة حلوى، فهي من أكثر أنواع الحلويات التي يتم شرائها بكثرة من السوبر ماركت من جانب الأطفال والكبار، وحرصت الكثير من ربات البيوت على إعدادها بالمنزل لتوفير تلك الأموال التي يتم صرفها مقابل الحصول عليها، من خلال إعدادها بالمنزل لضمان جودتها ونظافتها وإعدادها بكميات كثيرة بمبلغ بسيط، حيث يمكن تناولها بجانب كوب من الشاي أو بين الوجبات الرئيسية، كما يمكن للأطفال أخذها معهم إلى المدارس أو النوادي أو في أي خروجة فهي تحقق أشباع لكل من يتناولها.

مكونات عمل بسكويت بيمبو بالشكولاته

كوبان ونصف من الدقيق الأبيض .

½ كوب من السكر الأبيض الناعم.

½ كوب من زيت ذرة إو عباد الشمس.

بيضتان.

م.ص فانيليا سائلة.

م.ك عسل أسود خام.

2 م.ص من البيكينج بودر

ذرة ملح

تغليف البسكويت وتزينه بشيكولاته قابلة للذوبان.

يمكن من خلال بيضة واحدة تحضير البسكويت ولكن مع التخلي عن نصف مقادير المكونات السابقة ذكرها

طريقة تحضير البسكويت خطوة بخطوة