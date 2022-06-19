نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة هندية لتطويل الشعر بيوم واحد نتيجتها تظهر على طول شعرك من الاستخدام الأول هيطول بالسنتميترات في المقال التالي

عمر شويل - جدة من المعروف عن دولة الهند تعدد الوصفات الطبيعية التي تستعمل في العناية بالشعر، وبصفة خاصة الوصفات المستعملة في معالجة الشعر المتقصف والباهت بالإضافة إلى حل مشكلة تساقط الشعر، ومن الجدير بالذكر أن تلك الوصفات تتضمن عدة مكونات طبيعية، تعرف باحتوائها على العديد من المواد المغذية للشعر، من خلال هذا المقال نتعرف على أبرز تلك الوصفات، تابعونا.

وصفة هندية لتطويل الشعر بيوم واحد

تعددت تلك الوصفات والتي تميزت بفاعليتها المرتفعة، ونوضح ذلك من خلال ما يلي:

وصفة الحلبة لتطويل الشعر في يوم واحد

المكونات:

¼ كوب بذور حلبة

كوب ماء.

طريقة تحضير الوصفة:

يتم نقع بذور الحلبة داخل كمية مناسبة من الماء ويترك طوال الليل.

يتم خلط البذور في اليوم التالي بواسطة الخلاط الكهربي.

تضاف كمية قليلة من الماء الذي سبق النقع فيه على البذور عند خلطها.

يستمر الخلط حتى نحصل على مزيج رائع ومتجانس.

يطبق الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة.

يتم غسل الشعر بشامبو مناسب خالي من السلفات.

يفضل استعمال البلسم قبل غسل الشعر.

ينصح بتطبيق هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيا.

وصفة ثمار عنب الثعلب الهندي

تتميز تلك الوصفة بالعديد من الخصائص حيث تتضمن عنب الثعلب على العديد من مضادات الأكسدة، وذلك كالتالي:

المكوّنات:

ملعقة عصير ليمون.

ملعقة مسحوق أملا.

طريقة تحضير الوصفة:

يتم خلط جميع المكونات معا حتى يمكن الحصول على عجينة.

تطبق العجينة على الرأس وتترك حتى تمام الجفاف.

يغسل الشعر بماء فاتر ثم شامبو مناسب لطبيعته.

خلطات تطويل الشعر

توجد العديد من الوصفات التي تساهم بفاعلية في إطالة الشعر خلال وقت سريع، ومنها ما يلي:

وصفة عصير البصل

المكونات:

عصير بصلة متوسطة الحجم.

من 3 حتى 4 قطرات زيت خزامي.

طريقة تحضير الوصفة: