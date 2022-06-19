نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيتقل .. وصفة القرنفل السحرية لإنبات فراغات الشعر وتكثيف شعرك ووقف تساقطه والنتيجة في أسبوع واحد في المقال التالي
يعرف عن القرنفل أنه مكون مثالي للشعر والعناية به إذ يدخل في عدة مستحضرات تجميل مخصصة للعناية بالشعر بسبب الفيتامينات والعناصر الغذائية العديدة والهامة الموجودة بالقرنفل والتي تعينه على حل كافة مشاكل الشعر تقريبًا وأشهرها مشكلة فراغات الشعر وتساقط الشعر المستمر، فبفضل محتواه من الحديد والماغنسيوم والزنك والبوتاسيوم يمكننا أن نقول إن القرنفل كنز مثالي للشعر إذا تم استخدامه بطريقة صحيحة وحديثنا اليوم عن القرنفل لإنبات فراغات الشعر وطريقة الاستخدام.
وصفة القرنفل السحرية لإنبات فراغات الشعر
يستخدم القرنفل بأشكاله المختلفة للعناية بالشعر سواء كان مطحونًا أو زيتًا أو بصورته المعتادة والمعروفة وهي الأعواد، ولكن يجب التحذير قبل استخدام الزيت أو الأعواد يجب أن تطبق على جزء بسيط من الجلد أولًا للتأكد من وجود حساسية ضد القرنفل أم لا، ومن ثم نطبق إحدى الوصفات التالية من زيت القرنفل للعناية بالشعر وإنبات الفراغات:
زيت القرنفل وزيت الزيتون
- نخلط ملعقة حجمها كبير من زيت قرنفل وبودرة قرنفل وزيت زيتون وبضع قطرات فقط زيت خروع.
- يمكن أن نضيف هذا الخليط فوق النار لثواني بسيطة أو في الميكروويف من أجل أن تتفكك وتصبح سهلة الاستخدام أكثر.
- وبعدها نقوم بتدليك الشعر بهذا الزيت الناتج مع التركيز على فروة الشعر حتى نحفز المناطق الفارغة على إنبات شعر جديد بها.
- عندما تمر ساعتين تقريبًا هنا نقوم بغسل الشعر ولكن بالشامبو والبلسم حتى لا يظل الشعر مزيتًا.
القرنفل لإنبات الشعر
- يضاف كوب ماء على النار من أجل غليه.
- ومن ثم نضيف لهذا الكوب ملعقتين أعواد قرنفل طبيعية وكاملة.
- خمس دقائق وقت كافي لغلي القرنفل في الماء ومن ثم يرفع عن النار ليبرد.
- لرشه على الشعر يفضل أن نستخدم زجاجة نظيفة بها بخاخ ليسهل استخدام الماء على الشعر.
زيت القرنفل وزيت جوز الهند للشعر
- هذا المزيج من الزيوت من أجل إنبات الشعر وتقليل تساقطه عبارة عن ملعقة واحدة حجم كبير من كل زيت الجوجوبا والقرنفل وجوز الهند.
- تفرد الزيوت على الشعر من الفروة إلى الجذور حتى يتغذى الشعر بأكمله.
- ومن ثم عندما تمر ساعة يوضع الشعر تحت الماء لغسله وشطفه جيدًا.
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