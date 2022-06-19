سر ذهبي في طريقة عمل البسبوسة مثل بسبوسة الحلواني بالسميد العادي طعمها ولونها لا يقاوم

تعد البسبوسة واحدة من أشهر الأطباق الشرقية التي يعشقها الكثير من الأفراد ولكن هناك بعض الصعوبات التي قد تواجهها ربات البيوت اثناء اعدادها نظرا لوجود العديد من الوصفات التي تعرضها الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي ولهذا تقع ربة المنزل في حيرة من أمرها أي هذه الطرق تختار وها هنا من خلال موقعنا سوف نقدم لك سيدتي أفضل طريقة لعمل البسبوسة فتابعونا.

سر ذهبي في طريقة عمل البسبوسة

لكي تقومي سيدتي بعمل صينية بسبوسة رائعة عليك بتحضير المكونات أولا حتى لا تفقدين منها مكون يؤثر على نجاح البسبوسة فيما بعد علما بأن المكونات تتمثل في:

كوب وربع دقيق (سميد البسبوسة).

نصف كوب سمن بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة عسل نحل.

نصف كوب جوز هند مبشور ناعم.

ملعقة صغيرة بكينج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة عمل البسبوسة

بعد تجهيز مكونات البسبوسة اتبعي الخطوات التالية لعمل أشهى طبق بسبوسة وهذه الخطوات هي:

احضري وعاء وقومي بإفراغ جميع المحتويات الجافة من مقدار السميد.

ثم قومي بإضافة السكر ومقدار جوز الهند والبكينج بودر والفانيليا وذرة ملح صغيرة.

قومي بمزج المكونات جيدا الى ان تتداخل فيما بينها.

في وعاء آخر قومي بوضع مقدار السمنة ومقدار العسل ثم قلبي الخليط الى تمام التجانس وإذا وجدتي صعوبة في مزج المكونات يمكنك رفعها على نار هادئة الى ان تمتزج مع بعضها.

قومي بوضع المكونات الجافة على هذا الخليط وقلبي جيدا الى ان تتشرب المكونات الجافة هذا الخليط.

اعجني البسبوسة بأطراف اصابعك الى ان تحصلي على عجينة لينة نسبيا ثم قومي بدهن صينية وصبي محتويات العجينة في الصينية ووزعيها بالتساوي.

قومي بتفريغ الهواء من البسبوسة عن طريق رفع الصينية وخبطها علي رخامة المطبخ.

يمكنك تزينها بالمكسرات.

بعد ذلك ادخليها الفرن على درجة حرارة متوسطة ويجب تسخين الفرن مسبقا.

اتركيها في الفرن تنضج لمدة نصف ساعة.

اختبري النضج عن طريق غرس عود تنظيف الاسنان.

بعد تمام النضج اخرجيها من الفرن واضيفي اليها الشربات وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الشربات: