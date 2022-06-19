وصفات لتقشير البشرة والتخلص من الجلد الميت بمكونات منزلية

وصفات لتقشير البشرة والتخلص من الجلد الميت، حيث تهتم كل فتاة بمظهرها الجذاب والمميز، ومن المعروف أن البشرة من أكثر الأشياء التي تتأثر سواء كانت عوامل داخلية أو خارجية، لذلك تبحث السيدات عن وصفات طبيعية للتخلص من الجلد الميت من أجل إعادة نضارتها وحيويتها من جديد دون الحاجة إلى شراء مستحضرات التجميل المضرة بالبشرة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم وصفات لتقشير البشرة في وقت قصير بمكونات طبيعية.

وصفات لتقشير البشرة والتخلص من الجلد الميت

يمكنك معرفة عمل وصفات لتقشير البشرة والتخلص من الجلد الميت وتفتيحها بكل سهولة من خلال الآتي، فهي وصفات طبيعية فعالة تجعل البشرة نضرة وذو إشراقه مميزة، بدلاً من استخدام المكونات التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة بالبشرة، فاليكم الحل الأمثل من تلك الوصفات المنزلية، يمكنكم تحضيرها في المنزل بكل سهولة.

الوصفة الأولى: العسل

يعتبر العسل من المكونات التي تساعد على تقشير البشرة وإعادة نعومتها وحيويتها مثل قبل.

نحضر ملعقة من العسل وتوزعها على البشرة.

قم بتدليك العسل بحركات دائرية.

يغسل الوجه بعد ذلك بالماء الفاتر.

الوصفة الثانية: الزبادي

يحتوي الزبادي على مكونات مفيدة للبشرة مثل حمض الفوليك، فهذا الحمض يساعد على توحيد لون البشرة وإزالة البقع الداكنة.

نحضر ملعقة كبيرة من الزبادي وتوزعها على البشرة.

تترك على البشرة لمدة لا تقل عن ربع ساعة أي حتى تجف الزبادي تماماً.

نبدأ في فركها وإزالتها تماماً.

تغسل البشرة جيداً بالماء الدافئ.

الوصفة الثالثة: السكر

يحتوي السكر على حمض الجليكوليك الذي يعالج على تجديد خلايا الجلد، بالإضافة إلى أنه يعمل على تنعيم البشرة.

نحضر نصف كوب من السكر الأبيض أو السكر البني ويضاف إليه زيت زيتون أو زيت بذر العنب نستمر في التقليب حتى يصبح الخليط متجانس.

يوضع على البشرة بحركات دائرية ونتركه لمدة عشر دقائق.

يتم غسل البشرة بالماء الدافئ.

لاحظي النتيجة الفورية من أول استعمال.

وبذلك نكون قدمنا لكم وصفات لتقشير البشرة والتخلص من الجلد الميت بشكل طبيعي دون استخدام المواد الكيميائية التي تسبب أضرار كثيرة بالبشرة.