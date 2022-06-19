مفعولها جبار.. ملعقة قهوة ضعيها علي الشامبو ساعة واحدة لن تصدقي تطول الشعر بجنون وتعالج التساقط نهائيا

ملعقة قهوة ضعيها على الشامبو لتطويل الشعر وتنعيمه خلال أسبوع واحد، كما تعمل مع الاستعمال على أنبات الشعر في مناطق الفراغات خاصة مقدمة الرأس، القهوة من أحد المكونات التي تتوفر بسهولة بالمنزل وفوائدها لا حصر لها، سواء في وصفات العناية بالبشرة والجسم أو للشعر، فهي بمثابة مغذي طبيعي جبار يعمل على تحفيز نمو الشعر مثلة كمثل أعواد القرنفل كلاهما مفيدان في تطويل الشعر وتكثيفه وتنعيمه خلال فترة زمنية قصيرة، ويعطي نتائج فعالة فهي تجربه ناجحة تستحق الاستخدام فالشعر من أحد الأجزاء الرئيسية بالجسم التي تحتاج لعناية دورية حتى تظهر بشكل لائق وهذا ما سنوفره لكي اليوم من وصفات تساعدك على تحقيق ذلك نقدم لكم وصفة سحرية لتطويل الشعر مكونة من حبة واحدة من الجزر، مع القليل من الماء، مع ملعقة واحدة جوز الهند، مع صفار بيضه، يجب وضع جميع المكونات مع بعضها، وبعد ذلك يجب وضعهم على الشعر كلة، ويتم التركيز على الأماكن التي توجد فيها صلع، ويجب ترك الخليط على الشعر لمدة ربع ساعة وبعد ذلك يجب غسل الشعر بالشامبو، يمكنك تكرار هذه الوصفة مرة كل عشرة أيام.

ملعقة قهوة ضعيها على الشامبو لتطويل الشعر

القهوة أحد المكونات المحفزة لنمو الشعر وأنباته في مناطق الفراغات، كما أنها تعطي للشعر وحيوية ولمعان لا مثيل لهما، ونتائج استخدام القهوة مع الشامبو الخاص بالشعر مثمرة للغاية وتستحق التجربة، لذا يجب تطبيق الخطوات التالية للحصول على نتائج فعالة خلال وقت قصير:

يتم وضع ملعقتان كبيرتان من القهوة في فنجان من الماء ورفعهما على النار حتى الحصول على الغليان.

يتم ترك القهوة حتى تبرد تماماً.

يتم إضافتها إلى الشامبو الخاص بالشعر والذي يفضل أن يكون طبيعي خالي من أي مواد كيميائية مثل شامبو الأطفال.

مكونات وصفة القهوة لتطويل الشعر وتنعيمه

المكونات:

م.ك من القهوة سريعة الذوبان.

م.ص من العسل العضوي.

كوب من الصابون السائل الخاص بالشعر.

م.ك من زيت جوز الهند.

طريقة تحضير وصفة جبارة لتطويل الشعر في اسبوع