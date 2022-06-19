لكل عروسة.. تفتيح البشرة والاماكن الحساسة قبل الفرح في يوم واحد سواد 20 سنة هيروح حتى لو فحمة فى غمضة عين بكل سهولة

لكل عروسة.. تفتيح البشرة والاماكن الحساسة ، تريد الكثير من السيدات في تفتيح بشرتهن الداكنة والتخلص من مشاكل البشرة وبالأخص إذا كانت عروس مقبلة على الزواج وترغب في الظهور بأفضل إطلالة بهذه المناسبة السعيدة، وعلى الرغم من ذلك لا يرغبون باستخدام المستحضرات التجارية الكيميائية التي لها الكثير من الآثار الجانبية على المدى البعيد مهما كان لها تأثير قوي، لذا نجدهم يبحثون بشكل دائم عن الوصفات والمكونات الطبيعية الفعالة التي تساعد على التفتيح الفوري بمكونات طبيعية بسيطة موجودة في كل منزل، وهذا ما نعرضه عليكم اليوم من وصفات طبيعية تساعدك في تفتيح البشرة بوقت قصير.

لكل عروسة.. تفتيح البشرة والاماكن الحساسة

إليكم الآن أقوى الوصفات الطبيعية التي أثبتت قدرتها الكبيرة في التفتيح العميق للبشرة:ـ

وصفة النشا للتفتيح

عليك بإحضار ملعقة من النشا مع ملعقة صغيرة من الحليب البورد مع حبة البطاطس المهروس.

يتم مزج المكونات معًا ويتم وضع الخليط على البشرة لمدة ثلث ساعة.

بعد أن يجف القناع على البشرة يغسل بالماء الدافئ.

بعد ذلك يتم وضع ماء الورد للقيام بغلق المسام إذا كنتي من أصحاب البشرة الدهنية.

قناع الكركم والعسل

يتم إحضار ملعقة صغيرة من بودرة الكركم وملعقة صغيرة من العسل، وملعقة أخرى من اللبن الرائب.

يتم تنظيف الوجه بعمق من أي شوائب من خلال استخدام غسول البشرة المناسب لها ويجفف برفق بمنشفة ناعمة.

يتم خلط كافة المكونات سويًا حتى تمام التجانس ومن ثم يتم تطبيق الخليط على الوجه مع الحص على توزيعه بالتساوي مع الابتعاد عن الشفاه والعينين.

يتم غسل الوجه بشكل جيد بعد أن يترك لمدة نصف ساعة ويجفف تمامًا.

يجب مراعاة القيام به على الأقل مرتين من كل أسبوع للحصول على أفضل النتائج المرغوب بها.

هلام الصبار