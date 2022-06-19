نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيس خميرة وملعقة زيت الزيتون ماسك سحري للشعر لحل مشاكل الشعر الجاف والمجعد بالطريقة الهندية في المقال التالي
النساء اللاتي يعانين من مشكلة الشعر الجاف والمجعد في بحث مستمر عن طرق لتنعيم هذا الشعر وخاصةً تلك الطرق الغير مكلفة ذات الأسعار المناسبة، إذ أن الفترة الماضية ارتفعت أسعار مستحضرات التجميل بصورة كبيرة فيتم الاستغناء عن فكرة شراء تلك المستحضرات بسبب ارتفاع سعرها، وهنا يأتي دور المواد والوصفات الطبيعية لتنعيم الشعر وهي كثيرة جدًا وأحد أكثر تلك الوصفات تأثيرًا هي الخميرة وزيت الزيتون للشعر الخشن والمجعد فهي وصفة هندية تعمل على تعزيز وظائف الشعر ليعود ناعمًا ولامعًا كما كان وهذا ما نطرحه لكم في السطور القادمة.
كيس خميرة وملعقة زيت الزيتون ماسك سحري للشعر
ليس الاستخدام الأوحد للخميرة هو الطهي وتحضير المعجنات فقط ولكنها ذات خصائص علاجية ممتازة ومحتوى عالي من الفيتامينات والمغذيات الطبيعية هام للشعر ليعود إلى طبيعته الناعمة والجميلة، لهذا تستخدم الخميرة في معظم مستحضرات العناية بالشعر التي تعتمد بصورة كبيرة على المكونات الطبيعية فهي تعين الشعر على النمو ليصبح أكثر كثافة وعلى النعومة للقضاء على الخشونة والتجاعيد لذلك ينصح بتجربتها بشدة مع من يعانين من مشكلة الشعر الخشن الهائش.
استخدام الخميرة وزيت الزيتون للشعر
لتوفير تغذية طبيعية لفروة الشعر وتنعيم الشعر بطريقة طبيعية إليكم مكونات تلك الوصفة الهندية الجبارة لتجربتها في أقرب وقت وهي:
- ملعقة مليئة بالحليب الدافئ.
- ملعقة زيت زيتون يفضل البكر.
- وملعقتين بحجم أقل خميرة فورية.
- وملعقتين لهما نفس الحجم عسل نحل طبيعي.
طريقة التحضير والاستخدام الوصفة
- نمزج المكونات السابقة مع بعضها في نفس الوعاء بحيث تتجانس تمامًا وتصبح متداخلة سواء مكونات سائلة أو صلبة.
- نتركها على جنب حتى تتداخل أكثر وفي تلك الأثناء نقسم الشعر إلى عدة أجزاء مختلفة متباعدة عن بعضها.
- نبدأ في توزيع هذه الوصفة على أجزاء الشعر بأكملها وصولًا إلى أطرافها لكي تتغذى جميع أجزاء الشعر.
- يمكن لف الشعر تسريحة كعكة وارتداء بونيه مناسب لتغطية الشعر ومن ثم نتركه لأطول فترة ممكنة.
- عند التنظيف يوضع الشعر أسفل الماء ونبدأ في تدليكه برفق لكي نزيل عنه أي آثار باقية من تلك الوصفة.
- ومن ثم بنوع شامبو مناسب يتم غسله مرة أخرى حتى نتأكد من نظافته.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيس خميرة وملعقة زيت الزيتون ماسك سحري للشعر لحل مشاكل الشعر الجاف والمجعد بالطريقة الهندية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.