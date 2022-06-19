كيس خميرة وملعقة زيت الزيتون ماسك سحري للشعر لحل مشاكل الشعر الجاف والمجعد بالطريقة الهندية

النساء اللاتي يعانين من مشكلة الشعر الجاف والمجعد في بحث مستمر عن طرق لتنعيم هذا الشعر وخاصةً تلك الطرق الغير مكلفة ذات الأسعار المناسبة، إذ أن الفترة الماضية ارتفعت أسعار مستحضرات التجميل بصورة كبيرة فيتم الاستغناء عن فكرة شراء تلك المستحضرات بسبب ارتفاع سعرها، وهنا يأتي دور المواد والوصفات الطبيعية لتنعيم الشعر وهي كثيرة جدًا وأحد أكثر تلك الوصفات تأثيرًا هي الخميرة وزيت الزيتون للشعر الخشن والمجعد فهي وصفة هندية تعمل على تعزيز وظائف الشعر ليعود ناعمًا ولامعًا كما كان وهذا ما نطرحه لكم في السطور القادمة.

كيس خميرة وملعقة زيت الزيتون ماسك سحري للشعر

ليس الاستخدام الأوحد للخميرة هو الطهي وتحضير المعجنات فقط ولكنها ذات خصائص علاجية ممتازة ومحتوى عالي من الفيتامينات والمغذيات الطبيعية هام للشعر ليعود إلى طبيعته الناعمة والجميلة، لهذا تستخدم الخميرة في معظم مستحضرات العناية بالشعر التي تعتمد بصورة كبيرة على المكونات الطبيعية فهي تعين الشعر على النمو ليصبح أكثر كثافة وعلى النعومة للقضاء على الخشونة والتجاعيد لذلك ينصح بتجربتها بشدة مع من يعانين من مشكلة الشعر الخشن الهائش.

استخدام الخميرة وزيت الزيتون للشعر

لتوفير تغذية طبيعية لفروة الشعر وتنعيم الشعر بطريقة طبيعية إليكم مكونات تلك الوصفة الهندية الجبارة لتجربتها في أقرب وقت وهي:

ملعقة مليئة بالحليب الدافئ.

ملعقة زيت زيتون يفضل البكر.

وملعقتين بحجم أقل خميرة فورية.

وملعقتين لهما نفس الحجم عسل نحل طبيعي.

طريقة التحضير والاستخدام الوصفة