نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بملعقة نشا واحدة ستختفي تجاعيد الجبهة وحول العين مهما كانت عميقة ستصبح بشرتك بيضاء صافية كالزجاج في المقال التالي
تسعى الكثير من السيدات والفتيات على تبيض البشرة وتفتيحها والتخلص من الأماكن الداكنه والبقع حول الشفاه وأثار الحبوب وتوحيد لون بشرتهم حيث يعمل النشا على تبيض البشرة والتخلص من البقع والاسمرار ويساعد على التخلص من التجاعيد فنجد أن النشا له القدرة الهائلة على تفتيح البشرة حيث يمنحها البياض مثل الثلج لذلك استطعنا أن نجد لكم من خلال هذا المقال وصفات النشا في حل مشاكل البشرة وسوف نوضح لكم هذه الوصفات.
وصفة النشا لتفتيح البشرة
يعد النشا من المكونات الطبيعية التي تساعد على تبييض البشرة وتخلصنا من الاسمرار وتتكون وصفة النشا من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل وسوف نوضح هذه المكونات من خلال النقاط التالية..
- نشا.
- ماء ورد.
- فازلين.
- بن.
طريقة تحضير الوصفة
تحضر الوصفة بخطوات بسيطة و سهلة وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية..
- نحضر وعاء ونضع به البن والنشا ونقلبهم جيدا حتى تتجانس المكونات.
- نضع عليهم ماء الورد ونقلبهم حتى نحصل على قوام كريمى.
- ثم نقوم بعد ذلك بوضع الفازلين على هذه المكونات بعد فكها تماما وسوف نقوم بتقليب جميع المكونات، ونقوم بوضع الخليط على البشرة ونتركه حتى تجف ثم نقوم بغسلها.
- تساعد تلك الوصفة على تفتيح البشرة والتخلص من الاسمرار مع توحيد لون البشرة.
وصفة النشا للتخلص من التجاعيد
تكون هذه الوصفة ذات فاعلية كبيرة للقضاء على التجاعيد وسوف نوضع طريقة عمل هذه الوصفة من خلال النقاط التالية..
المكونات:
- نشا.
- لبان ذكر.
- ماء.
- زيت جوز هند.
- فازلين.
طريقة التحضير:
- نقوم بوع لبان الذكر في الماء ووضعه على النار ونترك الخليط على النار.
- عند تمام الغليان يرفع الماء من على النار ونتركه حتى يبرد تماما.
- ثم نقوم بوضع النشا في هذا الخليط ونقوم بتقليب جميع المكونات حتى تتجانس.
- نقوم بوضع زيت جوز الهند والفازلين ونقلب جيدا حتى تتجانس المكونات.
- نضع الخليط على البشرة ونتركه لمدة ٢٠ دقيقة ثم نقوم بغسله.
- نلاحظ أن هذه الوصفة لها القدرة الهائلة في التخلص من التجاعيد في وقت قياسي.
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