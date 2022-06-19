نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لونه جبار .. طريقة عمل فاونديشن طبيعي في المنزل بمكونين فقط لن تصدقي نتيجته على بشرتك في المقال التالي

أصبحت الفتيات والسيدات الآن يلجأن إلى عمل الفاونديشن في المنزل، وذلك خوفا على بشرتهم من المنتجات غير معروفة المصدر، حيث تسبب لهم هذه المنتجات إظهار البثور والتي بإمكانها أن تسبب أضرار للبشرة وحب الشباب والالتهاب وغيرها ولذا سنعرض بعض الوصفات لعمل الفاونديشن من المنزل بسهولة من خلال موقعنا .. تابعونا. طريقة عمل فاونديشن طبيعي في المنزل المكونات: كريم مرطب.

بودرة تقتيح. طريقة التحضير: أحضري كريم مرطب ويجب أن يكون مناسب لنوع بشرتك سواء كانت بشرتك دهنية أو جافة أو مختلطة أو حساسة أو جافة.

ثم يتم القيام بأخذ كمية مناسبه من الكريم ويعدها يمكنك أن تقوم بوضعه في عبوة فارغة مع الحرص أن تكون هذه العبوه تحتوي على غطاء وذلك ليمكنك إعادة استعماله عدة مرات.

القيام بإحضار بودرة الوجه لكي تقومي باستخدامها مع الحرص أن تكون مناسبة أيضا لنوع بشرتك، والآن يمكنك وضعها على الكريم المرطب في العبوة.

وإذا أردت أن تحصلين على درجة الفاونديشن غامقة فعليك أن تكثري من كمية البودرة، أما إذا أردتي أن تكون درجة الفاونديشن فاتحه فكل ما عليك هو تقليل كمية البودرة.

والآن عليك أن تكوني جهزتي كريم الأساس الخاصة بك بمكونات سهلة وبسيطة في المنزل دون الحاجة لشرائه من الخارج. طريقه عمل كريم أساس بالنشا المكونات: كوب واحد من مسحوق النشا.

مقدار أربع ملاعق من الشوفان المطحون.

ملعقة واحدة من زيت بذور العنب.

ربع ملعقة كاكاو. إليكم طريقة عمل كريم الأساس للبشرة بسهولة في المنزل من خلال الآتي: سوف تحتاجين إلى كوب من النشا وإضافة إليه 4 ملاعق صغيرة من الشوفان، مع الحرص على قيامك بطحنه بشكل جيد قبل إضافته إلى النشا.

تحتاجين أيضا إلى نصف معلقة صغيرة من زيت بذور العنب ثم إضافته إلى الخليط السابق مع إضافة ربع ملعقة كاكاو لإعطاء منظر جميل.

ثم يمكنك خلط جميع هذه المكونات بشكل جيد حتى تحصلين على التجانس المناسب الكريم، وهكذا تكوني حصلتي على كريم أساس مناسب لبشرتك لونها ثم قومي بوضعه في علبة ذات غطاء محكم الغلق. عمر شويل - جدة لونه جبار .. طريقة عمل فاونديشن طبيعي في المنزل بمكونين فقط لن تصدقي نتيجته على بشرتك - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لونه جبار .. طريقة عمل فاونديشن طبيعي في المنزل بمكونين فقط لن تصدقي نتيجته على بشرتك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.