مسحتين من كولاجين لبان الذكر للبشرة يومياً قبل النوم سيرجع البشرة 10 سنوات للخلف ويعيد الشباب

إن أقنعة العناية بالبشرة مثل أقنعة التقشير عندما يتم تطبيقها على البشرة يتم تركها فترة من الوقت لتجف وذلك من أجل أن يتعلق بها خلايا الجلد الميت والأوساخ الصغيرة الأمر الذي ينتج بعد إزالة قناع التقشير الحصول على بشرة رائعة أكثر نضارة وحيوية، ويعتبر قناع الكولاجين من الأقنعة التي تعمل على الترطيب وشد البشرة وإزالة الجلد الميت أيضا وذلك ما سنوضحه من خلال موقعنا .. تابعونا.

مسحتين من كولاجين لبان الذكر للبشرة يومياً قبل النوم ما فوائده



يساهم التقشير بدور فعال في تخلص البشرة من العديد من المشاكل التي تحدث لها والتي منها القضاء علي تصبغات البشرة وتخلصها من البقع الداكنة.

كما إنه يقضي على آثار حب الشباب والذي يصيب البشرة بسبب نشاط خلايا الجذور الحرة ولهذا ينصح الفتيات الذين يرغبون في الحصول على بشرة رائعة أن يقوموا بتطبيق أقنعة التقشير التي تحتوي على كمية من مضادات الأكسدة.

والتي تتواجد في الأقنعة التي تحتوي على الفيتامينات التي يتم استخلاصها من أملاح الفواكه والنباتات، وذلك لعمل درعا واقيا للبشرة لتتمكن من خلاله من مواجهة نشاط خلايا الجذور الحرة.

ويعتبر قناع الكولاجين من الأقنعة التي تساعد على تقشير الجلد الميت من على البشرة وإعادة نضارتها مرة أخرى وتنعيمها وتخليصها من الخطوط الغير مرغوب فيها.

فوائد الكولاجين للبشرة

هناك الكثير من الفوائد التي يمكن الحصول عليها من الكولاجين للبشرة تزيد من جمالها، ومن أهمها:

يعمل الكولاجين على ترطيب البشرة وتنعيمها وتخليصها من علامات الجفاف.

يمنح الكولاجين المرونة للبشرة مما يعيد الحيوية لبشرتك.

يعمل الكولاجين على محاربة علامات الشيخوخة وتقدم العمر على البشرة.

يعتبر الكولاجين من المكونات التي تساعد على التئام الجروح ومعالجة الخدوش التي قد تصاب بها البشرة.

إكساب البشرة الاحمرار الذي يظهر نضارتها من أهم الفوائد التي يتم الحصول عليها من قناع الكولاجين.

كولاجين لبان الذكر للبشرة

المكونات:

ملعقة واحدة من النشا.

ملعقة واحدة من لبان الذكر.

ماء ساخن.

طريقة التحضير: